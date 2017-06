Der angeschlagene Elektronikkonzern Toshiba ist aus dem japanischen Leitindex geflogen. Die Papiere wandern damit in das darunterliegende Börsensegment. Der Konzern rechnet mit einem Milliardenverlust.

Der krisengebeutelte Elektronikkonzern Toshiba muss die erste japanische Börsenliga verlassen. Ab dem 1. August werde Toshiba nicht mehr im Leitindex Nikkei 225 vertreten sein, teilte die japanische Börse am Freitag in Tokio mit. Toshiba-Aktien wandern dann in das darunterliegende Börsensegment. Ein Bilanzskandal und die Insolvenz der US-Atomtochter Westinghouse hatten Toshiba in eine schwere Krise gestürzt. ...

