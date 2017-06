Noch bis zum 31.07.2017 Gewinnspielfrage beantworten und als Hauptpreis einen Peugeot Scooter gewinnen.

Weitere Preise: insgesamt drei brandneue Roller-Reifensätze Angel Scooter oder Diablo Rosso von Pirelli.

ObEngel oder Teufel mit den neuen Rollerreifen Angel Scooter und Diablo Rosso Scooter von Pirelli kommt die Saison 2017 richtig in Fahrt. Gemeinsam mit dem italienischen Reifenhersteller verlosen MotorradreifenDirekt.de und das Roller-Magazin Motoretta insgesamt drei Sätze der brandneuen Scooter-Reifen (je nach Wunsch Angel Scooter oder Diablo Rosso Scooter). Als Hauptpreis winkt ein 50er Peugeot Speedfight 4 Roller im Wert von 2.500 Euro. Zum Teilnehmen einfach die folgende Frage beantworten: Was heißen "Engel" und "Teufel" auf Italienisch? Die Lösungen per Post (DoldeMedien Verlag GmbH, "Motoretta Gewinnspiel", Naststr. 19b, 70376 Stuttgart) oder Mail (info@motoretta.de) schicken und mit etwas Glück gewinnen. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2017.

Noch bis zum 31.07.2017 Gewinnspielfrage beantworten und als Hauptpreis einen Peugeot Scooter gewinnen (Foto: Business Wire)

Mit den neuen Modellen erweitert Pirelli sein Produktspektrum um zwei leistungsstarke Scooter-Reifen. Sein hervorragendes Handling und guter Komfort machen den Angel Scooter zum idealen Allround-Reifen für kurze, innerstädtische Strecken. Der Diablo Rosso Scooter eignet sich hingegen auch für sportlichere Ansprüche und bietet hohe Stabilität und besten Grip auf dynamischen Strecken. Zweiradbegeisterte und solche, die es noch werden wollen, finden die neuen Pirellis in unterschiedlichen Dimensionen bei MotorradreifenDirekt.de, kostenloser Versand und kurze Lieferzeiten inklusive.

Mehr Infos zu Reifen und Gewinnspielaktion gibt es unter https://www.motorradreifendirekt.de/b/pirelli-rollerreifen-gewinnspiel-2017 und http://motoretta.de/freut-euch-auf-die-motoretta-4-07062017.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.MotorradreifenDirekt.de

(Österreich: www.MotorradreifenDirekt.at / Schweiz: www.MotorradreifenDirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.Pneus-moto.fr (FR), www.Motorbandenmarkt.nl (NL), www.Moto-pneumatici.it (IT), www.NeumaticosDeMoto.es (ES), www.Moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.Autoreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

