Zwei Nachrichten brachten die VW-Aktie (ISIN DE0007664039) am Donnerstag in Fahrt: Die UBS nahm die Aktie in ihre empfehlungsliste auf … und Gerüchte gingen um, Harley Davidson wolle die VW-Tochter Ducati kaufen. Aber die grundsätzliche Situation ist dieselbe: Es bleibt die Skepsis, dass der Zenit der Automobilkonjunktur erreicht ist und zukünftig vor allem über Kosten und weniger über Wachstum zu sprechen sei. Nur:

Jetzt trifft diese Skepsis auf eine durch den Anstieg des Donnerstags günstiger wirkende charttechnische Konstellation. Und sollte die VW-Aktie die Kurve nach oben kriegen, die zuvor angelaufenen, mittelfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...