Elektroauto suchen, reservieren, an- und abmieten - und das in Zukunft noch schneller und alles über die car2go App. Der Marktführer im Bereich des flexiblen Carsharings car2go stattet seine Autos an seinen Elektro-Standorten mit der im Hause Daimler entwickelten Hardware der neuen Generation aus. Neben Stuttgart wird es die neue Technologie auch in Amsterdam und Madrid geben.



"Damit können die über 300.000 Kunden an unseren reinen Elektro-Standorten alle 1.400 Elektroautos von car2go wesentlich schneller mieten und brauchen lediglich ihr Smartphone als Schlüssel" sagt Olivier Reppert, CEO von car2go. "Seit mehr als zwei Jahren setzen wir mit dieser Technologie und der Geschwindigkeit, mit der die Autos öffnen, die Messlatte in der Industrie." Die Hardware der dritten Generation kommt bereits seit längerem an nahezu allen anderen car2go Standorten zum Einsatz und ist tausendfach erprobt. car2go arbeitet kontinuierlich daran, den Prozess noch verlässlicher und kundenfreundlicher zu machen.



Das Suchen und Reservieren der Fahrzeuge von car2go bleibt auch in Zukunft wie gehabt. Das An- und Abmieten des Autos erfolgt ab sofort allerdings komplett über das Smartphone - alle weiteren Schritte entfallen. Sobald ein Kunde am Fahrzeug ankommt, kann er nach dem Öffnen der App wie folgt vorgehen:



1. Die Miete des Autos wird über die App gestartet 2. Die App fragt den persönlichen car2go Pin-Code ab 3. Die sogenannte Windshield Unit (WSU) - ein kleiner, grauer Kasten hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs - zeigt einen dreistelligen Authentifizierungscode an 4. Die App fragt den WSU-Code ab 5. Das Fahrzeug wird entsperrt, die Miete beginnt 6. Der Fahrzeugschlüssel sowie die Tank- und Parkkarten befinden sich links oben am Armaturenbrett 7. Das Beenden der Miete erfolgt automatisch beim Schließen des Fahrzeugs oder manuell über die App



Mit der neuen Technologie macht car2go den Mietprozess eines Fahrzeugs über das Smartphone auch an seinen reinen Elektro-Standorten vollständig mobil. "Die Nutzung von Smartphones steigt weltweit und spielt bei unserer Mobilitäts-Dienstleistung für uns als technologiegetriebenes Unternehmen eine entscheidende Rolle", betont car2go CEO Olivier Reppert.



In Stuttgart wird die neue Hardware nach und nach in die 500 smart fortwo electric drive integriert. Solange die elektrische Fahrzeugflotte noch nicht vollständig damit ausgestattet ist, werden die car2go Autos mit neuer Technologie in der App und auf der Webseite mit einem orangefarbenen Smartphone-Symbol und dem Zusatz "nur per Smartphone" in den Fahrzeuginformationen gekennzeichnet. Außerdem befindet sich auf dem Fahrzeug selbst ein Aufkleber mit dieser Information. Die 50 neuen Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive in Stuttgart sind bereits von Beginn an mit der neuen Hardware ausgestattet.



Die car2go Mitgliedskarte wird mit der neuen Technologie vollständig durch das Smartphone ersetzt und ist dann ebenso wie die polygoCard nicht mehr einsetzbar, um die car2go Fahrzeuge zu öffnen. car2go wird aber auch weiterhin Partner von polygo bleiben. Die bisher von car2go gewährten Sonderkonditionen für polygoCard-Inhaber bleiben weiterhin bestehen und können auch von Neukunden genutzt werden.



Bisher sind die Kunden insgesamt 58,3 Millionen Kilometer mit den elektrischen smart und B-Klassen von car2go in Stuttgart, Amsterdam und Madrid gefahren.



