Hamburg (ots) - - Über 400 Schülerinnen und Schüler verhandeln eigenes Communiqué an-lässlich des G20-Gipfels - Zahlreiche externe Referenten vor Ort - Projekt- und Ergebnispräsentation auf dem G20-Gipfels



Das Projekt "SCHOOLS4TOMORROW" der HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" findet am 29. und 30. Juni seinen Höhepunkt und Abschluss im Volksparkstadion.



20 Hamburger Schulklassen haben in den vergangenen Monaten als Anwalt aller G20-Parteien im Austausch mit internationalen Partnerklassen individuelle Forderungen erar-beitet. Ziel ist es, hieraus während dieser Projekttage ein Communiqué mit zehn Positi-onen auszuhandeln. Die drei Kernthemen des G20-Gipfels (1. Stabilität der Weltwirt-schaft sichern, 2. Zukunftsfähigkeit verbessern, 3. Verantwortung übernehmen) bilden je eine Verhandlungssäule, aus der je drei Positionen entstehen sollen und die von erfah-renen Moderatoren geleitet werden. Eine zehnte Position wird als "Hamburger Position" im Plenum aller Schülerinnen und Schüler abgestimmt.



Parallel zu den Verhandlungsrunden finden insgesamt 7 Fachvorträge von renommierten Experten sowie eine Keynote statt. Das Projekt wird während des G20-Gipfels vom 6.-8 Juli im internationalen Pressezentrum sowie im Konferenzbereich des Gipfels in den Messehallen ausgestellt.



Akkreditierung



Medienvertreter haben bis Dienstag, 27. Juni um 18 Uhr die Möglichkeit sich für die "SCHOOLS4TOMORROW"-Projekttage zu akkreditieren. Am Veranstaltungstag erfolgt die Anmeldung bis 10 Uhr auf Parkplatz Weiß im Hamburger Weg Zelt, anschließend im VIP-Bereich Ost am Eingang "Schalter Referenten / Presse". Der Aufenthaltsraum für die Presse ("PK 2") ist während der Veranstaltung durchgehend geöffnet.



Zeitplan



Donnerstag, 29. Juni 2017



9.00 Uhr: Begrüßung, Hamburger Weg Zelt



9.15 Uhr: Keynote Klaus Milke, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zukunftsfähigkeit / Sprecher der G20-Stiftungsplattform "F20", Hamburger Weg Zelt



10.00 Uhr: Gruppenfoto, Vorplatz



10.30 Uhr: Erste Verhandlungsrunde und Vorträge, VIP-Bereich Ost



o Imke Thiem, GIZ "Bloß weg hier! Flucht und Migration aus Afrika



o Harald Neidhardt, mlove "Exponentielle Technologien für Smart Cities"



o Stephan Peters, betterplace lab, Titel folgt



12.15 Uhr: Zweite Verhandlungsrunde und Vorträge, VIP-Bereich Ost



o Markus Henn, WEED e.V. "Finanzkrisen und Steuerflucht - was haben die G20 dagegen erreicht?"



o Michael Schwickert, Seawatch e.V. "Zivile Seenotrettung von Flüchtenden"



o Samia Kassid, World Future Council "Was haben Kinderrechte beim G20 zu suchen?"



13.45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen, VIP-Bereich Ost



Freitag, 30. Juni 17



9.30 Uhr: Begrüßung, Wahl 10. Position, Hamburger Weg Zelt



10.00 Uhr: Dritte Verhandlungsrunde und Vorträge, VIP-Bereich Ost



o Alexander Saier, UNFCCC "Der Organisationsprozess der UN-Klimakonferenz - Schwierigkeiten & Lösungswege"



o Andreas Schaal, OECD "Globale Lösungen für globale Governance"



12.00 Uhr: Abschlussrede (tbd)



12.30 Uhr: Präsentation des Communiqués und Abschlussfoto, Hamburger Weg Zelt / Vorplatz



13.15 Uhr: Barbecue und Ausklang, Vorplatz / Buseinfahrt



OTS: HSV Fußball AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16439.rss2



Pressekontakt: HSV Fußball AG Lennart Westphal T.: 040 4155 1117 E.: presse@hsv.de