Der krisengebeutelte Elektronikkonzern Toshiba muss die erste japanische Börsenliga verlassen. Ab dem 1. August werde Toshiba nicht mehr im Leitindex Nikkei 225 vertreten sein.

Der japanische Technologiekonzern Toshiba gerät immer mehr ins Strudeln. Am Freitag musste das angeschlagene Unternehmen einräumen, dass seine Finanzlage noch dramatischer ist als bisher angenommen. Der Tokioter Aktienmarkt reagierte darauf mit einer Degradierung der Firma ins zweite Börsensegment. Zugleich verschiebt Toshiba zum sechsten Mal seit einem Bilanzskandal 2015 die Vorlage eines Geschäftsberichts. Der Konzern, der mit Zehntausenden Beschäftigten unter anderem Laptops und Industrieanlagen herstellt, war durch die Insolvenz seiner US-Atomwerkstochter Westinghouse in Schieflage geraten. Retten will sich Toshiba mit dem Verkauf seiner florierenden Chip-Sparte. Doch auch hier gibt es Probleme.

Das Unternehmen schätzt sein negatives Eigenkapital - ein Zeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...