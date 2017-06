Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



An einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) führt kein Weg vorbei. Aus Ihrem laufenden Einkommen finanzieren Sie schließlich die Miete genauso wie den Urlaub, die Ausbildung der Kinder, Ihre Hobbys und viel mehr. Was viele nicht realisieren: Sie sind Millionäre! Im Laufe eines normalen Berufslebens summiert sich das Gehalt locker auf eine siebenstellige Summe. Allerdings ist die Gefahr einer Berufsunfähigkeit real: Etwa 25 % der Menschen in Deutschland sind irgendwann nicht mehr in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen. Und die staatlichen Hilfen bewegen sich maximal auf Hartz IV-Niveau. Wie gering diese Leistungen sind, zeigt auch ein Blick in Ihre Rentenauskunft! Selbstständige, die nicht sozialversichert sind, erhalten gar keine Erwerbsminderungsrente.



- Keine BU abschließen: Wer seinen gewohnten Lebensstandard bei einer Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit beibehalten will, muss privat vorsorgen.



- Zu spät eine BU abschließen: Je jünger man bei Eintritt ist, desto geringer fallen die Beiträge aus. Der Grund: In jungen Jahren ist man meist noch gesünder und hat nur selten relevante Vorerkrankungen. Wichtig für Berufsanfänger: es gibt Wartezeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung, die erfüllt werden müssen, um überhaupt Leistungen zu erhalten.



- Eine zu niedrige BU abschließen: Die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente ist individuell vereinbar. Sinnvoll ist eine Orientierung am letzten Einkommen - in der Regel sichern Versicherungsunternehmen maximal ein Niveau von 75 bis 80 Prozent des Nettoverdienstes ab.



- Falsche Gesundheitsangaben machen: Wer hier falsche Angaben macht, riskiert seinen Versicherungsschutz.



- Keine Dynamik oder Nachversicherungsgarantie vereinbaren: Weil sich der Finanzbedarf im Laufe des Lebens verändert, sollte auch die Versicherungssumme nachträglich angepasst werden können. Dazu kann von Anfang an eine Dynamisierung, das heißt regelmäßige Anpassung der Versicherungsleistung und -prämie, in den Vertrag aufgenommen werden. Vorteil: Es gibt keine erneute Gesundheitsprüfung und auch das mit zunehmendem Alter steigende Berufsunfähigkeitsrisiko spielt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrags keine Rolle.



- Zu kurze Laufzeit: Um Lücken bis zum Beginn der Altersrente zu vermeiden, sollte Kunden sich bis zum Alter von 67 versichern.



- Nicht auf die Finanzkraft des Anbieters achten: Bei wenig substanzstarken Anbietern könnte schlimmstenfalls die Beiträge erhöht werden.



Tipp: Einfach günstig für Berufseinsteiger und Familien - die neue Berufsunfähigkeitsversicherung der Hannoverschen



Für Studenten, Azubis oder Berufseinsteiger bis 35 Jahre ist mit dem Starter-Tarif der Einstieg in die Berufsunfähigkeitsversicherung besonders einfach. Sie erhalten fünf Jahre lang die volle Leistung zum halben Preis. Familien mit mindestens einem Kind erhalten einen Beitragsrabatt. Dabei ist es egal, ob die Partner verheiratet sind oder nicht. Finanztest bewertet den Tarif der Hannoverschen mit sehr gut (1,0/Finanztest 7/2017).



OTS: Hannoversche newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83472 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83472.rss2



Pressekontakt: Stefan Lutter Unternehmenskommunikation T +49.511.907-4810 slutter@vhv-gruppe.de www.hannoversche.de www.twitter.com/vhv_gruppe



Hannoversche Lebensversicherung AG VHV-Platz 1 30177 Hannover