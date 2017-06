Auch am letzten Handelstag der Woche scheint sich die Stimmung an den US-Börsen nicht aufzuhellen. Die hartnäckig schwächelnden Ölpreise lasten auf den Aktienmärkten, wie Händler sagen.

Anders als in Europa, wo es mit den Kursen am Freitag deutlicher nach unten geht, scheinen die US-Märkte allerdings einen Boden gefunden zu haben. Der Future auf den S&P-500 deutet eine kaum veränderte Eröffnung an.

Allerdings muss am Freitag eine Fülle an Konjunkturdaten verarbeitet werden. Veröffentlicht werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe im Juni sowie die Mai-Daten zu den Neubauverkäufen.

Noch vor der Startglocke werden Geschäftszahlen von Blackberry erwartet. Schon am Vorabend nach US-Börsenschluss hat Bed, Bath & Beyond Quartalszahlen vorgelegt, die unter den Erwartungen lagen. Die Aktie bricht im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um über 9 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2017 06:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.