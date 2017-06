Zusammenfassung: Die Aktienmärkte in Europa liegen nur leicht tiefer Nach einem Kauf-Ausruf ist die Commerzbank AG die stärkste Aktie in Deutschland Die Fed präsentiert die aktuellen "Stress-Test"-Ergebnisse Die Aktienmärkte in Europa sind mit nur sehr kleinen Verlusten in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Man könnte annehmen, dass die Stimmung am Markt wieder besser wird, da weder die Amerikaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...