FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine Anfangsverluste deutlich ausgeweitet. Am frühen Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,74 Prozent im Minus bei 12 699,86 Punkten und entfernte sich damit weiter von seinem am Dienstag erreichten Rekordhoch von 12 951 Punkten. Aktuell teste der Dax die charttechnische Unterstützungszone bei 12 720 Punkten, schrieb Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets.

Ein anderer Experte verwies auf anhaltende Gewinnmitnahmen bei einem insgesamt dünnen Handelsvolumen, nachdem in den ersten deutschen Bundesländern die Sommerferien begonnen hätten. In einem solchen Umfeld kann das Handeln einzelner Akteure zu deutlicheren Kursausschlägen führen als sonst. Auch verlor die moderate Erholung der Ölpreise, die den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen die Richtung vorgegeben hatten, zuletzt an Schwung./gl/fbr

ISIN DE0008469008

AXC0118 2017-06-23/13:15