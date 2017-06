Die Europäische Föderation der Entsorgungswirtschaft (FEAD) hat Jean-Marc Boursier vom französischen Umweltkonzern Suez am Mittwoch in Paris zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Boursier löst den Briten David Palmer-Jones ab, der das Amt seinerseits 2014 übernahm. Jean Marc Boursier ist seit 1999 in verschiedenen Funktionen für Suez tätig und leitet derzeit die Entsorgungsaktivitäten des Konzerns in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...