Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt sind die Kurse bis am Freitagmittag in einem weitgehend ruhigen Handel abgebröckelt. Insgesamt fehlten den Märkten die Impulse, hiess es im Handel. Die Investoren hätten derzeit wenig Bedarf sich neu zu positionieren, nachdem es an den Aktienmärkten bereits "sehr lange gut gelaufen" sei, so ein Marktteilnehmer. Zudem lastet eine etwas stärker als gedachte Eintrübung der Unternehmensstimmung in der Eurozone auf den Aktienbörsen.

Im Fokus stehen auch weiterhin die Ölpreise, die sich am Freitag auf niedrigem Niveau weiter erholten. Die hohen Schwankungen der Ölpreise hatten an den Finanzmärkten in den vergangenen Tagen Sorgen um reduzierte Wachstumsaussichten aufkommen lassen. Die am Abend anstehenden Reden von Vertretern der US-Notenbank Fed dürften deshalb auf Interesse stossen. Am Nachmittag stehen aus den USA zudem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager sowie zum Häusermarkt an.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 12.00 Uhr um 0,44% im Minus bei 9'011,26 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,41% auf 1'419,46 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt 0,35% auf 10'259,69 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Minus, sieben im Plus und zwei unverändert.

Zu reden geben am Markt vor allem die Pharma-Schwergewichte. Novartis (-0,9%) geben wieder nach, nachdem ...

