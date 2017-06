Zürich (ots) - Die Geschäftsleitung von PwC Schweiz hat Norbert

Kühnis mit Wirkung per 1. Juli 2017 zum neuen Leiter der

PwC-Geschäftsstelle in Luzern ernannt. Er löst Hugo Schürmann nach 15

Jahren ab.



Norbert Kühnis übernimmt per 1. Juli 2017 die Verantwortung für

die Geschäftsstelle Luzern und tritt damit die Nachfolge von Hugo

Schürmann an. Dieser bleibt weiter Partner bei PwC Schweiz und leitet

unverändert die Wirtschaftsprüfung für den

Finanzdienstleistungssektor.



Norbert Kühnis ist seit 20 Jahren bei PwC Schweiz tätig und wurde

2007 zum Partner ernannt. Der zertifizierte Wirtschaftsprüfer verfügt

über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung

und Beratung. Seit 2014 leitet Kühnis den Bereich Familienunternehmen

und KMU bei PwC Schweiz. «Ich freue mich auf die interessante

Herausforderung. In meiner neuen Rolle will ich insbesondere das Herz

der Wirtschaft in der Zentralschweiz noch kräftiger schlagen lassen.

Für unsere lokalen Kunden wollen wir da sein - von der Strategie bis

zur handfesten Umsetzung», sagt Norbert Kühnis.



Originaltext: PwC

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008191

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008191.rss2



Kontakt:

Claudia Sauter, Head of PR & Communications, PwC Schweiz

ch.linkedin.com/in/claudiasauter

claudia.sauter@ch.pwc.com