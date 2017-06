Rechtsextremisten einer international agierenden Gruppe sollen sich mit Waffen in Thüringen in Ausbildungscamps getroffen haben. Spezialeinheiten der Polizei haben Wohnungen durchsucht, ein Mann wurde festgenommen.

Bei einer Razzia in der rechtsextremen Szene hat die Polizei am Freitag Immobilien in Thüringen und Göttingen durchsucht. Dabei handle es sich um 14 Objekte, überwiegend Wohnräume, teilte das Landeskriminalamt in Erfurt mit. Es werde wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ...

