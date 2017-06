LONDON (dpa-AFX) - Eine Lobbygruppe für die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien hat das Angebot von Premierministerin Theresa May als "armselig" bezeichnet. Wenige Tage nach Beginn der Brexit-Verhandlungen hatte May den EU-Bürgern in Großbritannien ein weitreichendes Bleiberecht in Aussicht gestellt. Mays Vorschlag gehe nicht auf das umfassende Angebot der EU ein, sagte der Ko-Vorsitzende von 3Million, Nicolas Hatton, am Freitag. Er sei weder "fair noch ernst gemeint". Die Unsicherheit über die Zusammenführung von Familien, das Recht auf Arbeit und die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen bestehe weiter. Zudem fehle die in dem EU-Vorschlag enthaltene lebenslange Garantie von Rechten.

Die EU möchte, dass ihre in Großbritannien ansässigen Bürger dieselben Rechte behalten wie Einheimische und dass sie diese vor dem Europäischen Gerichtshof einklagen können./gma/DP/fbr

AXC0123 2017-06-23/13:31