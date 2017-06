DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.431,00 -0,03% +8,70% Euro-Stoxx-50 3.533,98 -0,61% +7,40% Stoxx-50 3.186,51 -0,43% +5,84% DAX 12.706,32 -0,69% +10,67% FTSE 7.401,54 -0,51% +3,62% CAC 5.252,54 -0,56% +8,03% Nikkei-225 20.132,67 +0,11% +5,33% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,08 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,80 42,74 +0,1% 0,06 -24,8% Brent/ICE 45,32 45,22 +0,2% 0,10 -22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,89 1.250,05 +0,5% +6,84 +9,2% Silber (Spot) 16,74 16,55 +1,2% +0,19 +5,1% Platin (Spot) 930,95 927,25 +0,4% +3,70 +3,0% Kupfer-Future 2,63 2,60 +1,3% +0,03 +4,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am letzten Handelstag der Woche scheint sich die Stimmung an den US-Börsen nicht aufzuhellen. Die hartnäckig schwächelnden Ölpreise lasten auf den Aktienmärkten, wie Händler sagen.

Anders als in Europa, wo es mit den Kursen am Freitag deutlicher nach unten geht, scheinen die US-Märkte allerdings einen Boden gefunden zu haben. Der Future auf den S&P-500 deutet eine kaum veränderte Eröffnung an.

Allerdings muss am Freitag eine Fülle an Konjunkturdaten verarbeitet werden. Veröffentlicht werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe im Juni sowie die Mai-Daten zu den Neubauverkäufen.

Noch vor der Startglocke werden Geschäftszahlen von Blackberry erwartet. Schon am Vorabend nach US-Börsenschluss hat Bed, Bath & Beyond Quartalszahlen vorgelegt, die unter den Erwartungen lagen. Die Aktie bricht im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um über 9 Prozent ein.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: -0,9 Punkte zuvor: -1,1 Punkte -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,7 16:00 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -11,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste am Freitagmittag weiter aus. Für Ernüchterung sorgen die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Zwar ist der Index für das verarbeitende Gewerbe etwas besser als erwartet ausgefallen, dafür präsentierte sich der Service-Index überraschend schwach. Die Commerzbank fragt sich bereits, ob die Konjunktur in der Eurozone ihren Hochpunkt bereits überschritten habe. Am Devisenmarkt reagiert der Euro auf die Veröffentlichung der Eurozone-Daten mit einem Rücksetzer auf 1,1167 Dollar. Öl, dessen Schwäche in der ersten Wochenhälfte auf die Stimmung der Investoren geschlagen hatte, stabilisiert sich auf niedrigem Niveau. An eine nachhaltige Erholung glauben die Anleger offenbar nicht. Das legt zumindest der andauernde Druck auf den Ölsektor an den Börsen nahe - der Sektor verliert europaweit 0,6 Prozent. Bei den Aktien stehen Stada im Fokus. Hier ist die Annahmefrist des Übernahmeangebots in der Nacht ausgelaufen. Völlig offen ist derzeit noch, ob die Mehrheit der Anleger das Angebot angenommen haben. Die Aktien notieren 0,2 Prozent leichter. Ansonsten bewegen Analystenurteile Einzelwerte. Commerzbank gewinnen 0,8 Prozent, nachdem sie von der Citigroup auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft worden sind. Das Kursziel sehen die Analysten mit 12 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs von 9,38 Euro. BASF verlieren dagegen 1,5 Prozent, nachdem Berenberg die Beobachtung der Aktie mit einer Verkaufsempfehlung aufgenommen hat. Salzgitter notieren 2,6 Prozent höher, nachdem die Commerzbank hier nicht mehr zum "Reduzieren" rät und stattdessen ein "Halten" empfiehlt. Bei Versorgern dominieren Gewinnmitnahmen: RWE verlieren 0,6 Prozent und Eon 1,5 Prozent. Metro erholen sich um 2,5 Prozent. Hier lassen die Sorgen nach, dass die Aufspaltung des Unternehmens scheitert könnte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.19 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1167 -0,01% 1,1168 1,1159 +6,2% EUR/JPY 124,19 -0,04% 124,24 124,27 +1,0% EUR/CHF 1,0846 +0,07% 1,0839 1,0850 +1,3% EUR/GBP 0,8768 -0,26% 0,8791 1,1354 +2,9% USD/JPY 111,22 -0,03% 111,25 111,37 -4,9% GBP/USD 1,2736 +0,28% 1,2701 1,2670 +3,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag den lustlosen Vorgaben der Wall Street angeschlossen und überwiegend wenig verändert geschlossen. Eine Ausnahme machte Schanghai. Dort führte eine Schlussrally das Börsenbarometer noch in positives Terrain. Die längste Zeit des Handels hatte er deutlicher im Minus gelegen, laut Händlern belastet von Verunsicherung, weil die Bankenaufsicht Untersuchungen über das Kreditgebahren im Ausland aggressiv agierender chinesischer Unternehmen begonnen hat. Am Markt habe darauf Angst vor strengeren Regulierungen im gesamten Finanzsektor die Runde gemacht, hieß es. Unter den Einzelwerten zeigten sich Takata in Tokio nach ihrem über 50-prozentigen Absturz am Donnerstag um 45 Prozent erholt. Große Autobauer wie Honda, Toyota und Nissan hatten dem offenbar unmittelbar vor einem Insolvenzantrag stehenden Airbag-Hersteller mitgeteilt, basierend auf den abgeschlossen Verträgen die Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten zu wollen und ihn finanziell zu unterstützen. Toshiba rutschten um 4,4 Prozent ab, nachdem das wegen Problemen bei der US-Kraftwerkstochter in eine Krise geratene Unternehmen mitgeteilt hatte, dass seine Aktien ab dem 1. August nur noch in der zweiten Sektion der Tokioter Börse gehandelt werden. Pläne für eine Banken-Sondersteuer belasteten die Aktien der australischen Geldinstitute. Australia & New Zealand Banking Group verloren 0,6, Commonwealth Bank of Australia 0,8 Prozent, National Australia Bank 0,5 und Macquarie Group 0,9 Prozent. Für China Unicom ging es in Hongkong um 1,9 Prozent nach oben. Hier stützten Nachrichten, wonach die beiden Technologieriesen Alibaba und Tencent Beteiligungen an dem staatlich kontrollierten Mobilfunkunternehmen eingehen könnten.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Mit längerfristigem Blick fühlen sich Analysten aber immer unwohler mit ihrem Niveau. So stellt die Societe Generale in ihrer aktuellsten Studie zu den Kreditmärkten fest, die Bewertungen seien mittlerweile so hoch und die Renditen so unattraktiv, dass man nun sogar Aktienengagements präferiere.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW bezeichnet Verzicht auf Berufung nach Urteilen zum Abgasskandal als Ausnahme

Nachdem Volkswagen im Abgasskandal erstmals darauf verzichtet hat, nach Urteilen zugunsten von Diesel-Kunden in Berufung zu gehen, spricht das Unternehmen von Ausnahmen. "Die Volkswagen AG hat entschieden, gegen die Urteile der Landgerichte Arnsberg und Bayreuth nicht in Berufung zu gehen. Das wird eine Ausnahme bleiben", teilte der Konzern mit.

Patrizia Immobilien kauft drei Bürogebäude

Der Immobilienmanager Patrizia Immobilien AG hat sich ein Portfolio mit drei Bürogebäuden in Hamburg, Frankfurt am Main und Dortmund gesichert. Der Ankauf erfolgt für den erst kürzlich neu aufgelegten Fonds Patrizia Gewerbe-Immobilien Deutschland III, wie das Unternehmen mitteilte. Verkäufer ist eine Tochtergesellschaft des Orion European Real Estate Fund IV.

Europas Nutzfahrzeugmarkt belebt sich im Mai deutlich

Der europäische Markt für Nutzfahrzeuge ist im Mai stark gewachsen. In dem Monat wurden in der Europäischen Union sowie in Island, Norwegen und der Schweiz insgesamt 212.595 Busse und Lkw neu angemeldet. Das waren 9,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Neuzulassungen auf 1,026 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 4,7 Prozent.

Banken verständigen sich auf Alternative zum US-Dollar-Libor

Die Bemühungen um eine Alternative zur weltweit genutzten Zins-Messlatte Libor nehmen Fahrt auf. Am Donnerstag stimmten 15 Banken dafür, den in US-Dollar denominierten Londoner Interbankensatz zu ersetzen. Der Libor ist schwer angekratzt, da er vor einigen Jahren im Zentrum eines branchenweiten Manipulationsskandals stand.

Tesla sucht Standort für Autofabrik in China

Der US-Elektrofahrzeughersteller Tesla untersucht mit Regierungsbeamten aus Schanghai die Möglichkeit, in China eine Fabrik für Elektrofahrzeuge für den chinesischen Markt zu bauen. Der Autohersteller aus dem Silicon Valley wiederholte seine Aussage, dass er bis zum Jahresende seine Produktionspläne in China konkretisieren wird.

Tesla plant offenbar eigenen Musik-Streamingdienst

Der US-Elektroautobauer Tesla plant offenbar einen eigenen Musik-Streamingdienst. Das Unternehmen wolle seinen Kunden ein besonderes Fahrerlebnis ermöglichen und dazu gehöre auch, "dass sie jede Musik hören können, die sie möchten", sagte ein Tesla-Sprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Tesla reagierte damit auf Berichte, das Unternehmen sei bereits in direkten Gesprächen mit verschiedenen Musiklabels.

Ubers Ex-Chef Kalanick wusste von gestohlenen Google-Dokumenten

Im Streit zwischen Google und Uber um Technologiediebstahl sind neue Details ans Licht gekommen: Der vor Kurzem zurückgetretene Uber-Chef Travis Kalanick habe gewusst, dass einer seiner Ingenieure Dokumente seines früheren Arbeitgebers Google mutmaßlich gestohlen hat, wie Anwälte des Taxi-App-Anbieter sagten. Es ist der erste Hinweis darauf, dass Uber-Manager von den Dokumenten über die Technologie zum autonomen Fahren wussten, die im Zentrum eines Rechtsstreit zwischen Uber und dem Google-Mutterkonzern Alphabet stehen.

Zumtobel kann Gewinn trotz Umsatzrückgang fast verdoppeln

Der österreichische Leuchtenhersteller Zumtobel hat seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2016/17 trotz rückläufiger Einnahmen fast verdoppelt. In einem volatilen Branchenumfeld profitierte der Osram-Konkurrent von seiner strategischen Neuausrichtung und einer verbesserten Kostenposition. Im laufenden Jahr erwartet Zumtobel weiteres Wachstum.

