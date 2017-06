Biel - Aevis Victoria muss erneut eine Niederlage in einem Übernahmekampf einstecken: Die Hirslanden-Gruppe gewinnt das Bieterrennen um die Bieler Privatklinik Linde. Der Zürcher Spitalgruppe wurden bis Donnerstag rund 64% der Aktien angedient.

Der Verwaltungsrat habe deshalb beschlossen, Hirslanden als neue Mehrheitsaktionärin in das Aktienbuch mit Stimmrecht einzutragen, teilte Linde am Freitag mit. Das Ziel des Verwaltungsrats, eine strategische Kooperation mit einem starken Partner einzugehen, sei mit einem sehr guten Preis für sämtliche Aktionäre erreicht worden. Mit der nun beschlossenen Integration der Privatklinik Linde in die Hirslanden-Gruppe werde den gestiegenen Herausforderungen im Spitalumfeld Rechnung getragen.

Unterstützung der Belegärzte

Auch die Aevis-Victoria-Tochter Swiss Medical Network (SMN) wäre ein guter Partner gewesen, wie die Privatklinik weiter schreibt. Weil aber die Hirslanden-Gruppe die Konkurrenzofferte auf 3'100 CHF erhöht hat und auch auf die Unterstützung der Belegärzte zählen konnte, hat sich laut Mitteilung eine neue Lage ergeben, die der Verwaltungsrat berücksichtigen musste.

Swiss Medical Network wurde im Bieterkampf bis Donnerstag rund 28% der Aktien angedient, ...

