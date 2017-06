Berlin (ots) -



Es schlabbert, sitzt schlecht oder zwickt unangenehm - passende Kleidung zu finden ist manchmal gar nicht so leicht. Insbesondere wenn online bestellt wird und nicht mal eben schnell verschiedene Größen ausprobiert werden können. Ein neues Online-Portal bietet Messanleitungen, Umrechner und zahlreiche Größentabellen für alle Figurtypen.



Bei der Vielzahl an verschiedenen Maßeinheiten kann man schnell schon mal die Übersicht verlieren. Wie groß ist nochmal eine "M"? Und welcher Konfektionsgröße entspricht das eigentlich? Wie rechnet man Zentimeter in Inch um? Entspricht die EU-Größe der deutschen Größe - oder gibt es da Unterschiede? Und an welcher Stelle genau misst man eigentlich nochmal die Bundweite?



Die Berechnungsgrundlage ist meist unklar und was sich hinter einer bestimmten Größenangabe versteckt, bleibt für die meisten Verbraucher ein Rätsel. Unter https://www.stylers.de können Online-Shopper schnell und unkompliziert die richtige Größe ermitteln und in Konfektions- und deutsche, europäische und internationale Standardgrößen umrechnen.



Ob Konfektionsgrößen, Hosen- oder BH-Größen - die verschiedenen Tools liefern mit nur wenigen Eingaben das richtige Ergebnis. "In einem ersten Schritt zeigen wir mit einfach verständlichen Infografiken, wie man am besten misst. Mit den ermittelten Werten kann dann die optimale Größe berechnet werden. Denn Kleidung die nicht richtig passt, wird umgetauscht oder verrottet im Kleiderschrank. Dabei ist die Bestimmung der Größe eigentlich ganz einfach.", so Tim Lilling von stylers.de



Über stylers.de



Ob Jeans, Oberbekleidung oder Schuhe - stylers.de ist das Modeportal rund um Kleidergrößen und Fitting-Guides. Zahlreiche Meßanleitungen und Infografiken, über 30 Umrechner und 120 Größentabellen für Konfektions- und Internationale Größen helfen beim Finden der perfekten Größe. Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei. Sitz von stylers.de ist Berlin.



Pressekontakt: Pressebüro Tim Lilling Gneisenaustr. 7a 10961 Berlin presse@stylers.de +49 (0) 30 41 72 52 78