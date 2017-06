München (ots) - Moderation: Thomas Baumann



Geplante Themen:



SPD - kann Schulz den Abwärtstrend stoppen? / Seit Wochen kennen die Umfragewerte der SPD und des Parteivorsitzenden Martin Schulz nur eine Richtung - nach unten. Obwohl der SPD-Vorsitzende sein Wahlprogramm bereits präsentiert hat - Rente, Steuern, Gerechtigkeit - scheinen sich die Wähler nach dem großen Hype zu Beginn des Jahres wieder von ihm abzuwenden. Kann Schulz diesen Trend stoppen und die Wähler bis zur Wahl noch einmal zurückgewinnen? Der Parteitag am Sonntag gilt als fast schon letzte Möglichkeit, die Wende einzuleiten. (Autorin: Ulla Fiebig)



Dazu ein Gespräch mit Hubertus Heil, SPD, Generalsekretär



Griechenlandrettung - mit oder ohne IWF? / Wieder ist Griechenland knapp an einer Staatspleite vorbeigeschrammt. In letzter Minute gab es doch noch die Einigung der EU-Finanzminister, die nächste Hilfs-Tranche von 8,5 Milliarden auszuzahlen. Doch ein Partner, der Internationale Währungsfonds, will sich nicht mehr in vollem Umfang beteiligen, aber das war immer die Bedingung des deutschen Finanzministers. Vor zwei Jahren hat Wolfgang Schäuble die Zustimmung des Bundestags zur Griechenlandhilfe nur mit der Zusicherung bekommen, der IWF werde sich auch finanziell beteiligen. Das hat er aber bisher nicht und wird es wohl auch nicht. Warum ist das keine substanzielle Änderung des Programms und warum muss der Bundestag darüber nicht neu abstimmen? (Autorin: Tamara Anthony)



Dazu und zu aktuellen Steuer-Fragen ein Gespräch mit dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU



