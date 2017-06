Die Beleuchtung des Gebäudes wird am 24. Juni während der

Zugabevorstellung im Citi Field synchronisiert



New York (ots/PRNewswire) - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:

ESRT) wird am 24. Juni gemeinsam mit Dead & Company den 40.000 Fans

der Band beim Konzert im Citi Field durch die Synchronisierung der

weltberühmten LED-Beleuchtung des Empire State Building (ESB) zur

Zugabevorstellung von Dead & Company eine unübertroffene Show bieten.

Bei der vom weltbekannten Beleuchtungsdesigner Marc Brickman

entworfenen Live-Lightshow wird die ikonische Beleuchtung des

Gebäudes zum ersten Mal "ohne Netz" verwendet. Der Event findet um

ca. 23.00 Uhr Ostküstenzeit (ET) statt.



Fans, die an der Veranstaltung im Citi Field nicht teilnehmen

können, haben die Möglichkeit, sich die Gebäudebeleuchtung des ESB

live anzusehen und die Musik auf Q104.3 von iHeartMedia New York, dem

klassischen Rock-Sender von New York, oder durch Streaming des

Senders live auf iHeartRadio

(https://www.iheart.com/live/q1043-1465/), dem all-in-one

Musikstreaming-, Podcasting- und live Digitalradiodienst von

iHeartMedia, um ca. 23.00 Uhr Ostküstenzeit (ET) mitzuhören. Nach der

Veranstaltung kann steht die Music-to-Light-Show online auf der

Facebook-Seite des Empire State Building unter:

www.facebook.com/empirestatebuilding/ und auf dem YouTube-Kanal:

www.youtube.com/esbnyc sowie auf www.youtube.com/deadandcompany zur

Verfügung.



Über das Empire State Building



Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State

Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich in 1.454 Fuß (vom Fundament

bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste

Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz,

Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das

Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt anziehen,

die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Die robuste

Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt große Fernseh- und

UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American

Institute of Architects wurde das Empire State Building zum

Lieblingsgebäude Amerikas gekürt, und das Empire State Building

Observatory [Aussichtsplattform] zählt zu den beliebtesten

Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die Touristenattraktion No.

1 in der Region. Weitere Informationen über das Empire State Building

erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com ,

www.facebook.com/empirestatebuilding , @EmpireStateBldg

(https://twitter.com/empirestatebldg) ,

www.instagram.com/empirestatebldg , www.youtube.com/esbnyc oder

www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Über den Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender

Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt,

erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan

und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building -

das bekannteste Bürogebäude der Welt. Das Büro- und

Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York,

New York, umfasste am 31. März 2017 insgesamt 10,1 Millionen

Quadratfuß Mietfläche, die sich aus 9,4 Millionen Mietfläche in 14

Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County,

Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie eine

Mietfläche von ca. 708.000 Quadratfuß aus dem Gewerbebestand

zusammensetzen.



Über iHeartMedia New York



iHeartMedia New York besitzt und betreibt WHTZ-FM, WKTU-FM,

WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM und gehört zu iHeartMedia. Mit

monatlich mehr als einer Viertelmilliarde Zuhörer in den USA und über

85 Millionen Followern in sozialen Netzwerken verfügt iHeartMedia

über die größte Reichweite aller Rundfunk- und Fernsehanstalten

Amerikas. Als führendes Unternehmen bei plattformübergreifenden

Verbindungen erreicht das Unternehmen über 150 lokale Märkte mit 858

eigenen Radiostationen. Seine Radiosender und Inhalte können über

Mittelwelle und UKW, HD-Digitalradio, Satellitenradio, über das

Internet auf iHeartRadio.com (http://iheartradio.com/) und die

Websites der Radiostationen des Unternehmens sowie über die mobile

iHeartRadio-App, erweiterte Armaturenbretter in Fahrzeugen und über

Tablets, Smartphones und Spielkonsolen empfangen werden.



iHeartRadio, die digitale Radioplattform von iHeartMedia, ist der

in den USA am schnellsten wachsende digitale Audioservice, der seinen

Nutzern Tausende Live-Radiosender, personalisierte, maßgeschneiderte

Stationen, die mit nur einem Song oder einem Seed Artist sowie mit

den Top Podcasts und Personalitäten zusammengestellt werden, bietet.

Mit über einer Milliarde Downloads erreichte iHeartRadio 100

Millionen registrierte Nutzer schneller als jeder andere Radio- oder

digitale Musikservice.



Zu den Plattformen von iHeartMedia zählen Rundfunk, Online- und

Mobildienste, digitale und soziale Medien, Podcasts, Personalitäten

und Influencer, Livekonzerte und Events, Syndizierung,

Musikrecherchedienste und unabhängige Medienvertretung. iHeartMedia

ist ein Geschäftsbereich von iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRT). Weitere

Informationen über das Unternehmen erhalten Sie bei einem Besuch von

iHeartMedia.com (http://www.iheartmedia.com/).



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/520442/Empire_State_Buildi

ng_Logo.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty

_Trust_Inc_Logo.jpg



Originaltext: Empire State Realty Trust, Inc.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055003

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055003.rss2



Pressekontakt:

Medienkontakt: Krystle Parram

(212) 736-3100

kparram@empirestatearealtytrust.com



Stacey-Ann Hosang

(212) 736-3100

shosang@empirestaterealtytrust.com