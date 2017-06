Tokio (ots/PRNewswire) - Die Verwaltung der Präfektur Tokio (Tokyo

Metropolitan Government, TMG) hat eine neue Planung in Vorbereitung,

die sich mit den Worten "Reform der Finanzwirtschaft in Tokio --

Tokios Big Bang" umschreiben lässt und Tokio dabei helfen soll,

seinen Status als Nummer 1 unter den internationalen Finanzmetropolen

in Asien wiederzuerlangen. Der Plan wird im Herbst bekanntgegeben.

Die TMG hatte bereits am 9. Juni im Vorfeld der Bekanntmachung eine

Zusammenfassung mit dem Titel "Zwischenbericht zur Strategie für die

'Globale Finanzstadt Tokio'" (im Folgenden "der Bericht" genannt)

veröffentlicht und dort die Einführung einer neuen Initiative zur

Entwicklung des FinTech-Geschäfts und Initiativen zur Unterstützung

der Gründung und Entwicklung von innovativen Unternehmen angekündigt.



Referenz:

http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/GFCT/english/index.html



Die TMG hat, um modernste Technologie und Know-how aus dem Ausland

für japanische Unternehmen zu vermitteln, Initiativen eingeleitet,

die ausländische Unternehmen anlocken sollen. In diesem Zusammenhang

ruft die TMG nun, wie im Bericht erwähnt, auch eine neue Initiative

namens "Accelerator Program -- FinTech Business Camp Tokyo"

(nachfolgend "das Programm" genannt) ins Leben.



Mit dem intensiven und umfangreichen dreimonatigen Programm will

die

TMG bahnbrechende Innovationen schaffen, die Komfort und

Lebensqualität für die Einwohner der Stadt weiter steigern und

Tokios Konjunktur neu beleben.



1. Kurzer Aufriss des Programm



- Zielunternehmen

Ausländische Unternehmen mit fortschrittlichen FinTech-Technologien

und Geschäftsmodellen (Zahlungsabwicklung, Finanzierung,

Fondsmanagement, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Wertpapiere

usw.) die bisher noch nicht in Japan etabliert sind.

(Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den "Richtlinien zur

Antragstellung" auf der TMG-Website)



- Bewerbung

Die Richtlinien für die Bewerbung können Sie auf der nachstehend

aufgeführten Website einsehen. Hier stehen auch die für die

Antragstellung erforderlichen Unterlagen zum Download bereit:

http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/english/fintecha

ccelerator/index.html (http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/invest

_tokyo/english/fintechaccelerator/index.html)



- Einreichungsfrist

23:59 Uhr, Freitag, 14. Juli 2017 (Japanische Standardzeit)



2. Vorläufiger Zeitplan



Juni: Annahme von Bewerbungen

August: Auswahl und Bekanntgabe von voraussichtlich fünf

ausländischen Unternehmen

September: Einführungsseminar

Oktober bis November: Umsetzung des Mentoring / Zusammenstellung

eines Unternehmenskonzepts / Networking-Treffen / Business-Matchings

Anfang Dezember: Pitch-Events (Open-Door- und Closed-Door-Events)



