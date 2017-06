Mainz (ots) -



Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit setzen sie sich einer Extremsituation aus: Hohe See und menschliches Leid erwarten die Mannschaft des Rettungsschiffs "Iuventa" im Mittelmeer. Die ZDF-"37°"-Doku "Rettung in letzter Sekunde" begleitet am Dienstag, 27. Juni 2017, 22.15 Uhr, den 26-jährigen Titus aus Berlin auf seiner ersten Mission an Bord eines Schiffes, das vor der Küste Libyens Flüchtlinge an Bord nimmt. Zusammen mit anderen jungen Menschen gehört er zum Team einer Nichtregierungsorganisation, die nach dem Unglück vor Lampedusa 2013 gegründet wurde. Was erwartet die Helfer an Bord? Wie verarbeiten sie die traumatischen Erlebnisse? Und was sagen Familie und Freunde zu ihrem Engagement?



Die Aktionen solcher Nichtregierungsorganisationen auf See stehen auch in der Kritik. Sie seien dafür verantwortlich, dass noch mehr Menschen versuchen, über das Mittelmeer von Afrika nach Europa zu flüchten. Titus will das nicht gelten lassen: "Das Geschäft der Schlepper schickt Tag für Tag etliche Menschen in den sicheren Tod. Die ganze Welt weiß davon und sieht zu. Ich kann nicht nur auf dem Sofa sitzen und entsetzt sein, ich möchte etwas tun."



