Deutsche Wirtschaft verliert etwas an Schwung

Ein leicht abgeschwächtes Geschäftswachstum in der Industrie und im Servicesektor sorgte dafür, dass der Aufschwung der deutschen Wirtschaft im Juni etwas an Kraft verloren hat. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 56,1 Zähler von 57,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte.

Einkäuferumfragen zeigen Wachstumabkühlung im Euroraum

Die Konjunktur in der Eurozone hat sich im Juni merklich abgekühlt. Während die Industrie ihre Schlagzahl leicht erhöhte, erlitten die Dienstleister einen spürbaren Dämpfer. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 55,7 Zähler von 56,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 56,6 Punkte vorhergesagt.

EZB will sich Zuständigkeit für Clearing-Regulierung sichern

Die Europäische Zentralbank (EZB) will mit einer Änderung ihres Status sicherstellen, dass sie auch künftig in die Regulierung Zentraler Gegenparteien eingebunden ist, die große Mengen von auf Euro lautenden Derivaten abwickeln. Nach Mitteilung der EZB hat der EZB-Rat beschlossen, dem Europaparlament und dem EU-Rat eine entsprechende Änderung von Artikel 22 des EZB-Statuts vorzuschlagen. Die EU-Kommission soll dazu eine Stellungnahme veröffentlichen.

Banken verständigen sich auf Alternative zum US-Dollar-Libor

Die Bemühungen um eine Alternative zur weltweit genutzten Zins-Messlatte Libor nehmen Fahrt auf. Am Donnerstag stimmten 15 Banken dafür, den in US-Dollar denominierten Londoner Interbankensatz zu ersetzen. Der Libor ist schwer angekratzt, da er vor einigen Jahren im Zentrum eines branchenweiten Manipulationsskandals stand.

Chinas Schuldenbekämpfung könnte außer Kontrolle geraten

China rüstet sich für seinen alle fünf Jahre stattfindenden Kongress, auf dem die nächste Führungsriege der Kommunistischen Partei auserkoren wird. Davor kann doch an den Märkten nichts passieren - oder? Weit gefehlt: Der Winter 2016 und das Frühjahr 2017 waren bereits so volatil wie noch nie. Das galt insbesondere für den Anleihemarkt, an dem die Renditen hinaufschossen. Aber auch der Aktienmarkt kam angesichts massiver regulatorischer Beschränkungen bei Krediten im April und Mai unter die Räder.

Peking knöpft sich kaufhungrige Top-Auslandsinvestoren vor

Chinas Top-Investoren im Ausland stehen im Epizentrum einer grundlegenden Umbruchs, dessen Erschütterungen womöglich weithin zu spüren sein werden. Chinas Bankenaufsicht hat nach Informationen des "Wall Street Journal" die Geldhäuser des Landes aufgefordert, ihre Kreditvergabe an jene Firmen zu überprüfen, die aggressiv im Ausland investiert haben.

EU-Gipfel berät am zweiten Tag über Handel und Flüchtlingskrise

Der zweite Tag des EU-Gipfels hat am Freitagvormittag mit Beratungen über Wirtschafts- und Handelsthemen begonnen. Angesichts des wirtschaftspolitischen Kurses von US-Präsident Donald Trump wollen die EU-Staats- und Regierungschefs nach dem Entwurf der Schlusserklärung ihr Festhalten an einem freien und auf Regeln basierten Welthandel ohne Protektionismus betonen. Gleichzeitig will sich Europa aber auch besser gegen unfaire Handelspraktiken wie Dumping schützen.

Erste Kritik nach May-Vorschlag zum Bleiberecht von EU-Ausländern

Nach dem Vorschlag der britischen Premierministerin Theresa May zum Bleiberecht für EU-Bürger in Großbritannien regt sich in Brüssel erste Kritik. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel, der britische Vorschlag sei ein erster Schritt. "Aber dieser Schritt ist nicht ausreichend."

London sollte Brexit-Gespräche nicht zur Poker-Partie machen

Am heutigen Freitag jährt sich das britische Referendum zum EU-Austritt zum ersten Mal. Die letzten zwölf Monate verheißen jedoch nichts Gutes für die Verhandlungen, die gerade begonnen haben. Beide Seiten haben Beleidigungen ausgetauscht. "Die feindselige, kindische Rhetorik aus London und Brüssel ist sehr besorgniserregend und muss aufhören", sagt Tim Cullen, Direktor des Oxford University Program on Negotiation.

Nur Minderheit glaubt bis zur Wahl an Schulz-Comeback

Für die Mehrheit der Wähler ist SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz schon heute gescheitert. In einer Umfrage für die Meinungsforscher von Emnid vor dem SPD-Parteitag am Wochenende gaben 48 Prozent an, Schulz habe sie enttäuscht. An ein Comeback der SPD bis zur Wahl am 24. September glauben die Deutschen nicht. Nur 18 Prozent meinen, der Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde seine Partei bis zur Bundestagswahl wieder auf Augenhöhe mit der Union bringen.

SPD will keine Neuauflagen von Vermögenssteuer und Kernbrennstoffsteuer

Nach den Worten von SPD-Generalsekretär Hubertus Heil wird die SPD die Vermögenssteuer und eine Neuauflage der abgeschafften Brennelementesteuer nicht in das Wahlprogramm für die Bundestagswahl aufnehmen. "Es steht aus unserer Sicht nicht auf der Tagesordnung", sagte Heil mit Blick auf die Vermögensteuer am Freitag in Berlin.

Hendricks: Autobauer haben Umstieg auf emissionsarme Antriebe verschlafen

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat den deutschen Automobilherstellern vorgeworfen, den Umstieg auf emissionsarme Antriebe verschlafen zu haben. Die Hersteller hätten lange über alternative Antriebe geredet, jedoch wenig dafür getan, sagte sie am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. "Die Hersteller müssen es tun", mahnte Hendricks.

IG Metall will in Tarifrunde kürzere und flexiblere Arbeitszeiten

In der im Herbst anstehenden Tarifrunde will die IG Metall für kürzere und flexiblere Arbeitszeiten kämpfen. Gewerkschaftschef Jörg Hofmann erklärte in einem Interview, dass die IG Metall die Einführung der 28-Stunden-Woche durchspiele. Es ginge darum, ob die Beschäftigten für einen bestimmten Zeitraum das Recht erhalten sollten, für Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen die Arbeitszeit zu verkürzen, etwa von 35 auf 32 oder 28 Stunden", sagte Hofmann der Wirtschaftswoche.

Überfälle auf Lkw verursachen Schäden in Milliardenhöhe

Immer mehr Überfälle auf Lastwagen in Deutschland verursachen Schäden in Milliardenhöhe. Der Wert der jedes Jahr erbeuteten Waren belaufe sich auf 1,2 Milliarden Euro, sagte der Europachef des Interessenverbands Transported Asset Protection Association (Tapa), Thorsten Neumann, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Der volkswirtschaftliche Schaden liegt demnach aber "fünf- bis achtmal so hoch", etwa durch Störungen der Lieferkette und Lieferausfälle.

Lebenserwartung in Deutschland steigt voraussichtlich weiter

In diesem Jahr geborene Kinder haben gute Chancen, 90 Jahre oder älter zu werden. Im Jahr 2017 geborene Jungen könnten durchschnittlich bis zu 90 Jahre alt werden, Mädchen sogar bis zu 93 Jahre, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Grundlage neuer Modellrechnungen mitteilte. Voraussetzung ist demnach, dass sich der Trend zu einem längeren Leben etwa durch Fortschritte in der Medizin fortsetzt.

