FRANKFURT (Dow Jones)--Hin- und hergerissen zwischen den aktuellen Kurstreibern Wachstum und Inflation zeigen sich die Börsen in der kommenden Woche. Nahrung liefern reichlich Daten wie weitere Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) und Inflationszahlen rund um den Globus. Ein echtes Risiko für den Markt sind noch weiter fallende Inflationserwartungen. Allerdings besteht die Chance, dass ein steigender Ölpreis dies abwenden kann.

Die bereits vorgelegten PMIs aus Europa konnten bislang nur die Pattsituation verfestigen. Grundsätzlich verteidigten sie ihre hohen Niveaus, auch wenn die Erwartungen teilweise leicht unterschritten wurden. Deutliche Unterschiede zwischen dem Industrie- und Service-Bereich der einzelnen Länder erschweren jedoch eine einheitliche Interpretation.

Hohe Erwartungen an Konjunkturdaten bergen Enttäuschungspotenzial

Im Handel behält man die Daten sehr genau im Blick. "Nur weiterhin sehr hohe PMIs rechtfertigen die hohen Aktienbewertungen", erklärte dazu ein Händler. Da sehr viel Konjunkturoptimismus in den Kursen eingepreist sei, dürften wirklich enttäuschende Daten zu einem Abverkauf am Aktienmarkt und damit umgekehrt zu kräftig steigenden Anleihekursen führen.

Jede Veröffentlichung in der kommenden Woche birgt daher die Gefahr, den Anlegern nicht mehr gut genug zu sein. Unter anderem im Fokus steht natürlich der deutsche ifo-Index am Montag. Danach folgen jedoch aus den USA mit den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter, dem Chicago-Einkaufmanagerindex und der revidierten Wachstumsprognose im ersten Quartal 2017 nicht weniger wichtige Daten. Den Datenreigen beenden erst am Freitag dann die neuesten Einkaufsmanager-Daten aus China.

Insgesamt erhofft sich Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck, positive Signale von der Konjunktur: "Eurolands Makrodaten sollten weiterhin den guten Wachstumstrend unterstreichen und damit die Aktienmärkte stützen. Dagegen trüben sich die US-Perspektiven leicht ein." Entsprechend sieht Greil mehr Potenzial in europäischen Aktien als bei den US-Werten.

Gefahr durch noch weiter fallende Inflationserwartung

Wachstum ist jedoch nur eine Seite der Medaille: Denn als Schlüsseldaten der kommenden Woche machen die Analysten von Investec besonders die Inflationsdaten aus der Eurozone und den Mitgliedsländern aus. Vor allem Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien stünden hier im Fokus. Die Sorge des Marktes ist hoch, dass die Inflation sich dauerhaft als niedriger entpuppt. "Der Reflation-Trade war im Frühjahr der Kurstreiber für alle Aktien und besonders die Banken", sagt ein Händler.

Schon seit der schwachen US-Inflation vergangene Woche werde er rückabgewickelt. Entsprechend stehen seitdem Banken unter Druck, langlaufende Anleihen waren die Kursgewinner. So legte der Terminkontrakt der 30jährigen Bundesanleihen in nur einer Woche um 1,7 Prozent zu, was bei manchen Anleihen eher einem Jahresgewinn gleichkommt.

Sollte sich die Befürchtung einer geringeren Inflation verstärken, wäre das nicht gut für die Aktienmärkte. Für die Analysten von BofA-Merrill Lynch ist ein möglicher Einbruch der weltweiten Inflation sogar die größte Sorge. Sie senken daher ihre diesjährigen Erwartungen für die Eurozone auf 1,5 Prozent. Im Folgejahr befürchten sie sogar einen "Flirt" mit der 1-Prozent-Marke. Die Erwartungen der Marktteilnehmer an den Anstieg der Inflation seien nicht fundiert gewesen.

Ein steigender Ölpreis kann Aktienmarkt retten

Grund des geringeren Anstiegs seien vor allem weiter bestehende Überkapazitäten in der Produktion. Aber auch dem niedrigen Ölpreis fällt hier eine Rolle zu. Sein Anstieg scheint bei den Inflationsschätzungen übertrieben worden zu sein. Sollte WTI-Öl bei 46 Dollar bleiben, würde ihre Inflationsprognose für 2018 sogar bis auf 0,8 Prozent fallen, drohen die Analysten.

Anders als im vergangenen Jahr kommt dem Ölpreis damit durch die Hintertür eine wichtige Bedeutung zu. Denn während es damals unmittelbar um den Zahlungsausfall von Hochzinsanleihen der Ölbranche ging, muss er nun indirekt als Grundlage für höhere Inflationsschätzungen dienen. Diese wiederum würden die Zinsen nach oben treiben und wären dann positiv für den Aktienmarkt.

Einen kurzfristigen Lichtblick beim Öl gibt es, denn es besteht die Chance, dass der Preisrutsch nur auf spekulative Notverkäufe zurückgeht. "Ein Großteil des Preisrutsches ist auf Verkäufe von Fonds zurückgeführt worden, die zu sehr auf eine Kursrally nach der Ankündigung von Produktionskürzungen gesetzt hatten", sagt ein Händler. Sobald ihre Positionen abgebaut seien, könne auch der Ölpreis wieder steigen - auch Aktienbesitzer könnten sich dann wieder über neue Rekordhochs bei DAX & Co freuen.

