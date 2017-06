Isny-Neutrauchburg (ots) -



Manuelle Medizin hilft auf der Suche nach dem eigenen Weg zum starken Kreuz



Haltungsschäden kommen nicht über Nacht. Sie entstehen über viele Jahre. Häufig sind sie die Ursache für andauernde Rückenschmerzen. Der Gang ins Fitnessstudio ist heute für viele Betroffene ein verheißungsvoller Weg zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: mit einer knackigen Figur aus dem Schmerz. Sportstudios werben mit individuellen Aufbauprogrammen und medizinischem Knowhow. Doch Viele werden enttäuscht, denn schon nach kurzer Zeit kommen die Schmerzen wieder. Die monatlichen Kosten bleiben und die Ratlosigkeit auch. Die Manuelle Medizin erkundet erst die Ursache und zeigt dann verschiedene Wege aus dem Schmerz - hier kann das Sportstudio durchaus ein wichtiger Partner sein.



Manuelle Medizin - Untersuchung mit Fingerspitzengefühl



Die verschiedenen Facetten des Schmerzes versteht die Manuelle Medizin als Signale des Körpers, dass etwas in ihm aus der Balance geraten ist und er sich schützen muss. Gemeinsam mit den Patienten begeben sich die Ärzte mit der Zusatzweiterbildung Manuelle Medizin auf Spurensuche. Am Anfang steht die gründliche Anamnese, das ärztliche Gespräch. Hier werden auch Fragen zu den konkreten Lebensumständen gestellt und die Haltung im doppelten Sinn unter die Lupe genommen. Die sensibilisierten Fingerspitzen ertasten dann Muskelverspannungen, Blockierungen nicht selten lange bevor daraus chronische Leiden werden.



Oft haben die Hände in diesem Stadium sogar mehr "Durchblick" als die bildgebende Diagnostik wie Röntgen oder der Kernspintomograph, denn mögliche Störungsmuster können in allen Geweben entstehen. Lange Zeit bleiben sie hier meist unerkannt und nur die feinsinnige Diagnostik geschulter Hände kann sie aufspüren. Erst nach erfolgreicher Ursachenerforschung geht es daran, an der richtigen Haltung zu arbeiten. Das Sportstudio kann an dieser Stelle neben speziell ausgebildeten Physiotherapeuten einer der wichtigen Partner bei der Umsetzung des individuell entwickelten Heilungsprozesses sein.



Manuelle Medizin - Wer bietet es an?



Der Zusatz Manuelle Medizin auf dem Praxisschild finden Suchende bei ganz verschiedenen Fachärzten, vom Allgemeinmediziner über den Orthopäden bis zum Kinderarzt. Denn: Immer mehr Ärzte lassen sich in Manueller Medizin weiterbilden. Deutschland ist sogar führend in der Anzahl an Fachärzten und Fachärztinnen mit dieser Zusatzqualifikation und das mittlerweile flächendeckend von der Küste bis zu den Alpen.



Schmerzt der Rücken? Unser Rat: Halten Sie Ausschau nach Manueller Medizin ehe Sie einen Vertrag im Fitnessstudio unterschreiben.



