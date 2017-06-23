DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOLARWORLD IS.14(14-19) SWV1 DE000A1YCN14 26.06.2017 HZE/EOT
SOLARWORLD IS.14(14-19) SWV2 DE000A1YDDX6 26.06.2017 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOLARWORLD IS.14(14-19) SWV1 DE000A1YCN14 26.06.2017 HZE/EOT
SOLARWORLD IS.14(14-19) SWV2 DE000A1YDDX6 26.06.2017 HZE/EOT