Frankfurt - Die mittelgroßen und kleinen deutschen Aktienindices MDAX und SDAX haben sich in den letzten Jahren überdurchschnittlich gut entwickelt. Unter den deutschen Nebenwerten finden sich viele Weltmarktführer in Nischenmärkten. Anleger können an dem Wachstumspotenzial deutscher Nebenwerte mit dem Fonds DWS German Small/Mid Cap (ISIN DE0005152409/ WKN 515240) teilhaben, so die Experten von DWS Investments.

Den vollständigen Artikel lesen ...