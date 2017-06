Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten ihre Beziehungen mit Katar abgebrochen und eine Blockade ausgerufen. Die Bundesregierung will, dass der Konflikt abgebaut wird.

Die Bundesregierung drängt die Konfliktparteien in der Katar-Krise zur Aufnahme von Gesprächen. "Wir haben ein Interesse daran, dass der Konflikt eingehegt wird", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten Anfang Juni die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine umfassende Blockade des Emirats ausgerufen. Einem Insider zufolge haben ...

