Die 54. Academic Conference at AEREC, die prestigeträchtige European Academy for Economic and Cultural Relationsunter Leitung des brillanten Ernesto Carpintieri, wird morgen, am Freitag, dem 23. Juni 2017, in der Chamber of Deputies abgehalten.



Die Konferenz steht unter dem Motto "Sport, Wellness und Gesundheit, neue Trends" und wird sich mit Kontaktsportarten beschäftigen, die in Italien einen zunehmenden Trend darstellen und immer populärer werden; Sportler und Fans summieren sich bereits auf über 6 Millionen Sportbegeisterte.



MAGNUM FC ist bereits jetzt, nachdem sie nur eine einzige Veranstaltung organisiert hat, die führende italienische und internationale Organisation im Bereich der Förderung der Kontaktsportarten - dank ihrer Zusammenarbeit mit KUNLUN Fight, der größten chinesischen Mediengruppe, die es möglich gemacht hat, dass diese Veranstaltung über das CCTV-Fernsehnetzwerk ausgestrahlt werden konnte.



Patrizia Marin, CEO von MAGNUM FC, wird vor dieser höchst prestigeträchtigen Institution sprechen, ebenso wie Massimiliano Baggio, Kombat League President; Michele Verginelli, Weltmeister im MMA und Brand Ambassador von MAGNUM FC; Prof. Vincenzo Russo, Scientific Director of the Master in Marketing and Communication of Sport an der IULM-Universität von Mailand; Adolfo Panfili, Professor für Medizin, und Antonella Salvucci, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin.



"Gemeinsam mit KUNLUN Fight MMA 14 laden wir Sie zu MAGNUM FC 2 ein, das am Samstag, dem 22. Juli, ab 17 Uhr in Rom im wunderschönen Ambiente des Church Palace in der Via Aurelia 481 stattfinden wird. MAGNUM FC 2 präsentiert die wichtigsten italienischen und internationalen Kämpfer sowie ein Frauenmatch zwischen der Italienerin Micol Di Segni und Anastasiya Gomostaeva aus der Ukraine", so Max Baggio, Chairman of Kombat League und deus ex machina von MAGNUM FC.



Patrizia Marin, CEO von MAGNUM FC, sagte: "Wir sind begeistert, MAGNUM FC der Chamber of Deputies vorstellen zu können, und freuen uns anzukündigen, dass Kontaktsportarten in Italien zum ersten Mal einen dedizierten Unterrichtsraum erhalten werden - dank dem Master in Marketing and Communication of Sport an der IULM-Universität von Mailand. Marco Polowird an der Fakultät arbeiten und wird dort für die Kontaktsportarten verantwortlich sein."



Die aktuelle Fight Card von MAGNUM FC 2 beinhaltet internationale Sportler wie Lin Heqin, Lv Zhenhong, Song Yadong, Wu Haotian, Zhang Lipeng, Roberto Soldic, Zhang Meixuan, Yari Orsini, Lukasz Parobiec, Franco de Martiis, Ion Deal, Giancarlo Grasselli, Claudio Amoruso, Gabriele Imbesi, Victor Gangan, Edoardo Lorenzetti und Daniel Gheorcioiu.



Nach dem Erfolg im März kehrten auch Carlo Pedersoli Jr., Mauro Cerilli, Fabio Russo, Fabio Scaravilli, Marcin Lazarz, Hraco Darpinyan und Stjepan-Bekavac zurück, um für MAGNUM FC zu kämpfen.



Der Höhepunkt der Frauenkämpfe wird sein, wenn Micol Di Segni und Anastasiya Gomostaeva im Ring aufeinander treffen.



MAGNUM FC 2 ist eine Meisterschaftsveranstaltung, die man sich nicht entgehen lassen darf: Rom, 22. Juli, am Church Palace (https://www.diyticket.it/events/sport/429/magnum-fc).



