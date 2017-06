Mainz (ots) -



Auf dem Weg zum perfekten Menschen: In zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben der ZDF-Sendereihe "Leschs Kosmos" geht es um die Zukunft unseres Lebens auf der Erde. Harald Lesch beleuchtet in den Folgen "Die neue Revolution - Die Welt von morgen" (Dienstag, 27. Juni 2017, 22.45 Uhr) und "Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch" (Dienstag, 4. Juli 2017, 22.45 Uhr) aktuelle Projekte der menschlichen Forschung, die wie Science Fiction anmuten.



Die Welt von morgen: Mikrochips im Kopf, Roboterbauteile im Körper, neue Organe per 3D-Drucker und Sex-Roboter als Partner - der Mensch optimiert sich selbst durch immer bessere Technik. Wird der Mensch zum gläsernen Bürger? Harald Lesch zeigt, welche Technologien zur Optimierung des Menschen es schon gibt, welche Entwicklungen sich abzeichnen und was die umfassende Diagnose eines jeden Individuums bedeutet.



Der neue Mensch: Ewige Jugend, Babys nach Wunsch, perfekte Menschen - die Zukunft hat längst begonnen. Fortschritte in der Gentechnik bringen uns dem uralten Traum von einem langen, gesunden Leben immer näher. Stehen wir an der Schwelle zur nächsten Entwicklungsstufe des Menschen? Der Moderator wirft einen Blick in unsere Zukunft und gibt Anstöße zu einer der wichtigsten gesellschaftlichen Diskussionen unserer Zeit.



Zusätzlich zur Sendereihe "Leschs Kosmos" und weiteren Sendungen (unter anderem "Terra X: Faszination Universum", "Terra X: Ein Fall für Lesch und Steffens", "Frag' den Lesch") erobert Harald Lesch seit 2016 das Netz: In seinem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" präsentiert er wöchentlich Spannendes aus der Wissenschaft, und nimmt aktuelle Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen in den Blick.



