Das Thema: Trumps neue Welt: Wild-West statt freier Westen?



Peter Altmaier, (CDU, Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben) Sandra Navidi, (Unternehmensberaterin; Gründerin und Geschäftsführerin von BeyondGlobal; lebt in New York) Horst Teltschik, (früherer außenpolitischer Berater von Helmut Kohl; leitete von 1999 bis 2008 die Münchner Sicherheitskonferenz) Ralph Freund, (Vizepräsident "Republicans Overseas Germany") Bettina Gaus, (Politische Korrespondentin der "taz")



Präsident Trump regiert ein halbes Jahr und macht ernst: Handels- und Klimaabkommen gekündigt, die Verbündeten verprellt. Wer kann jetzt den freien Westen führen: Merkels Deutschland, die schwache EU? Und können wir neuen Freunden wie den Chinesen wirklich trauen?



