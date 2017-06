Trotz frischer Rekordhochs am Mittwoch haben sich die Notierungen im Dow Jones Index in den letzten Tagen wieder deutlich von den Verlaufshochs entfernt und scheinen in eine kurzzeitige Korrektur zu schlittern - eine schöne Short-Chance geht jetzt hieraus hervor.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average hat sich Anfang dieses Monats über seine vorherigen Hochs von 21.169 Punkten hinweggesetzt und ist auf ein anschließendes Rekordhoch von 21.532 Punkten angestiegen - seit einigen Tagen aber schwächelt der Index und entfernt sich sukzessiv von seinen Hochs aus dieser Woche. Kein Wunder, denn die letzte Aufwärtstrendphase dauert schon seit Mitte April an und zeigte bisher kaum Schwächen. Aber auch hiervon sollten sich Anleger nicht allzu viel versprechen, die nächsten Unterstützungen nahen bereits, weshalb auch ein potentielles Short-Engagement ...

