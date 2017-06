In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 23.06. 12:29: Das iPhone gibt es nur, weil Steve Jobs einen Typen bei Microsoft hasste (AAPL, MSFT)Man könnte glauben, dass ein Produkt, das...>> Artikel lesen 23.06. 11:47: Eine neue Dating-App bringt euch mit Nutzern zusammen, die wie euer Lieblingspromi aussehenFalls ihr jemals davon geträumt habt, beim...>> Artikel lesen 23.06. 10:28: Es gibt ein Problem mit Atommüll, an das zu wenige Deutsche denkenEinst standen Kernkraftwerke für den...>> Artikel lesen 23.06. 10:09: Geheimer Button: WhatsApp bekommt eine neue Funktion, die vielen Nutzern gefallen wirdWhatsApp ist so beliebt wie kaum ein anderer...>> Artikel...

