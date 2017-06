Hochhaus-Brand in London wurde durch einen Kühlschrank verursachtLondon - Bei einem schlimmen Brand in einem Hochhaus in London sind vor kurzer Zeit 79 Menschen gestorben. Die englische Polizei sagte jetzt, dass ein kaputter Kühlschrank den Brand verursacht hat. Es handelte sich also nicht um Brandstiftung durch einen Menschen. Die ...

