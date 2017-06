Am Anfang standen die Pioniere der Reifenindustrie (Goodyear) und die Vorläufer des Kinofilms (Celluloid) Pate. Denn einen Weg zu Prothesenwerkstoffen eröffneten der US-Amerikaner Charles Goodyear und der Engländer Thomas Hancock durch Erhitzen von Naturkautschuk auf 140 bis 160 °C unter Beimengung von Schwefel in einem Polymerisierkessel (Vulkanisierung) - elastisch und wärmebeständig, aber wegen des Schwefelaromas Abzüge in der B-Note. Ähnlich das Celluloid des Schotten McIntosh: Zur Herstellung dieses halbsynthetischen Kunststoffs behandelte man Baumwolle mit Salpetersäure und mischte das gewonnene Cellulosenitrat mit Kampfer (als Weichmacher). Ergebnis: plastisches Material - Geschmack schwer erträglich.

Zu ihrer Zeit markierten diese Werkstoffe aber einen Fortschritt. Schon 1856 ließen sich Kautschuk-Prothesenbasen für den komplett zahnlosen Kiefer herstellen und später Teilprothesen; diese befestigte man mit Metallklammern an den noch verbliebenen Zähnen des Patienten. Im Einzelnen sollte es gemäß dem ursprünglichen Patent von Charles Goodyear etwa folgendermaßen funktionieren [1]: Der zahnlose oder teilbezahnte Kiefer des Patienten wird vom Zahnarzt abgeformt (damals: in Wachs oder Gips, heute: Alginat oder Elastomer). Das Ergebnis ist ein Negativ der Mund-Situation. Dieses Negativ wird anschließend in ein Gipsmodell umgesetzt (neues Positiv). Auf dieses Modell stellt man die künstlichen Zähne (Material: bei Goodyear unbestimmt, heute: Prothesenzähne aus verschiedenen Polymeren) in Wachs auf. Anschließend fügt man weiteres Wachs hinzu, bis der Prothesenkörper vollständig aufgebaut ist. Danach wird das Modell inklusive Wachsaufstellung mit Zähnen in Gips eingebettet. Von dieser Situation fertigt man nun einen Gegenguss in Gips an. Dann werden die Gipsplatten - das Originalmodell und Gegenguss mit den inliegenden Zähnen - auseinandergenommen und vom Wachs befreit. Nun stellt der Hohlraum zwischen Originalmodell und Gegenguss -inklusive Zähnen - die Form der späteren Prothesenbasis dar. Es handelt sich genau um das Volumen, welches zuvor das Wachs eingenommen hat (verlorene Wachsmethode). Der Hohlraum wird mit einem Kautschuk-Schwefel-Gemisch ausgefüllt und dieses unter Hitzeeinwirkung verfestigt.

PMMA seit über 75 Jahren im Einsatz

Seit den 30er Jahren begann der Siegeszug des Polymethylmethacrylate (PMMA). Diese Kunststoffe kamen zunächst in Form von Platten auf den Markt; die Form der Prothese musste zunächst in einer ersten Annäherung an die endgültige Geometrie herausgesägt werden.

Eine Vereinfachung bot danach PMMA in Pulverform, doch die entscheidende Innovation bestand schließlich in einer Zweikomponenten-Mischung: Zusammengegeben wurden ein vorpolymerisiertes Kunstharzpulver mit einer unpolymerisierten Flüssigkeit (Nassverfahren), was unter Erhitzen eine gut stopfbare, teigige Masse ergab. Die Polymerisation nahm man zunächst in einem Vulkanisierkessel vor, bis man merkte: Ein Wasserbad tut es auch. Die beim Polymerisieren übliche Materialschrumpfung war vernachlässigbar. In Europa wie auch in Nord- und Südamerika sowie Australien stieß das PMMA-Prothesenmaterial (Paladon) auf eine große Nachfrage. Noch heute hat dieses Heißpolymerisat international seine Bedeutung. Ein Grund dafür liegt in der Möglichkeit zur Verarbeitung in einfachen Geräten. Zum Beispiel erfolgt das Einbetten der Zahnaufstellung in Wachs mittels Gips in einer Küvette, anschließend wird das Wachs ausgebrüht, das heißt mit heißem Wasser entfernt. Das spätere Einfüllen des PMMAs kann im Gießverfahren oder, für noch bessere Passgenauigkeit, im Injektionsverfahren vorgenommen ...

