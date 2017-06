Potsdam (ots) - Es ist geschafft: Ab heute geht Radio TEDDY - das Kinderradio für die ganze Familie - im KinderMedienLand Thüringen an den Start. Nach Weimar und Erfurt, in denen die Frequenzen Anfang des Jahres aufgeschaltet wurden, gehen nun Arnstadt, Apolda, Eisenach, Meiningen, Mühlhausen und Nordhausen "ans Netz". Die Inbetriebnahme in Gotha ist in Vorbereitung und erfolgt in Kürze.



Nach dem Motto "Macht Spaß! Macht schlau!" gibt es nun im Freistaat Thüringen das 24-Stunden-Vollprogramm von Radio TEDDY, das damit über seine größte Frequenzkette, mit neun Frequenzen in einem einzigen Bundesland, verfügt. Das auf Kinder, junge Familien und "erwachsene Begleiter" ausgerichtete Programm vermittelt neben Unterhaltung auch spielerisch Wissen und Bildung: mit Songs aus den Charts, angesagten deutschen Künstlern und vielen beliebten anspruchsvollen Kinderliedern, ergänzt durch kindgerechte Nachrichten und Rubriken. In ihnen werden spannende Fragen aus Natur, Technik, Wissenschaft und aktuellem Zeitgeschehen erklärt. Aber auch Hörspiele und Geschichten sind fester Bestandteil des Radio TEDDY-Programms. Speziell für Eltern gibt es Ratgeber-Sendungen mit namhaften Experten, die Tipps für Kindererziehung geben.



Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von Radio TEDDY, zum Start der kompletten Frequenzkette: "Endlich sind alle technischen Arbeiten abgeschlossen und wir schätzen uns glücklich, dass wir nun auch im KinderMedienLand Thüringen ,vollständig angekommen' sind. Inzwischen konnten wir bereits in sechs Bundesländern unsere Kompetenz im Umgang mit dem Medium Radio für Kinder und deren Eltern unter Beweis stellen."



Damit ist Radio TEDDY in Berlin und Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bremen/Bremerhaven, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen über UKW-Frequenzen empfangbar. In Baden-Württemberg sowie in Hessen ist der Empfang auch über DAB+ möglich.



Alle UKW-Frequenzen in Thüringen:



- Arnstadt 96.5 MHz - Apolda 99.5 MHz - Eisenach 90.9 MHz - Erfurt 99.2 MHz - Gotha 99.3 MHz - Meiningen 90.6 MHz - Mühlhausen 102.9 MHz - Nordhausen 107.4 MHz - Weimar 88.7 MHz



OTS: Radio TEDDY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70310.rss2



Ihr Kontakt für weitere Infos: Kerstin Stooff, Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.de