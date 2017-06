Baden-Baden (ots) - Dienstag, 27. Juni 2017 (Woche 26)/23.06.2017



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 516



Pierre am Meer! Moderator Pierre M. Krause geht auf große Fahrt zu magischen Inseln und rauen Küsten, er bricht auf in ein unbekanntes, neues Land: an die Nordsee. Zu Beginn der Urlaubssaison präsentiert er eine ganze Sendung mit den besten Filmen seiner großen Nordseereise. Niedliche Tiere, Erotik pur und Urlaubsfeeling in einer Sendung: mit Seehunden, Möwen, Strandkörben und dem Moderator im Baywatch-Badeanzug. Tschüß, Mambo Kurt! Er ist die kleinste und geilste Showband der Welt: Mambo Kurt. Seit zehn Jahren gehört der "King of Heimorgel" zur Show und prägt den Sound der Sendung. Nun geht er auf Welttournee und das ganze Team dankt ihm für zehn wunderbare Jahre voller Wahnsinn, Spaß und emotionaler Momente! Mach's gut, Mambo!



Sonntag, 23. Juli 2017 (Woche 30)/23.06.2017



Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!



10.45 Fußballfieber - der SC Freiburg und seine Geschichte Erstsendung: 01.03.2015 in SWR/SR



Mittwoch, 02. August 2017 (Woche 31)/23.06.2017



Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



05.45 (VPS 05.44) BW+RP: Tiere und Pflanzen Leben in der Wiese Erstsendung: 16.06.2010 in SWR/SR



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2