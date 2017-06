BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben ihre enge Zusammenarbeit als eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Europäische Union bezeichnet. In einer symbolhaften gemeinsamen Pressekonferenz beschworen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag in Brüssel den Zusammenhalt beider Länder und deren Einsatz für Europa.

Merkel sagte, beide Staaten wollten mit der Globalisierung eine Win-win-Situation erreichen. Europa solle gewinnen und die Partner auch. Es gehe nicht darum, dass nur einer gewinne und ein anderer verliere. Macron sagte: "Es gibt keine echte europäische Lösung, wenn es zwischen Deutschland und Frankreich nicht passt." Die Symbiose zwischen Frankreich und Deutschland sei die notwendige Vorbedingung, damit Europa vorankomme./du/DP/she

