Die US-Behörden starten mit der Fahndung nach früheren VW-Managern die zweite Phase ihrer Ermittlungen. Für die Betroffenen ist das bitter, für Bürger, Kunden und unschuldige VW-Mitarbeiter eine Genugtuung.

Die USA suchen per internationalem Haftbefehl nach fünf angeblichen Dieselgate-Tätern. Es läuft also die zweite Phase der Ermittlungen der US-Behörden. Im ersten Schritt hat Volkswagen Betrug und Verstöße gegen Umweltvorschriften gestanden und wurde als Unternehmen zu Milliardenstrafen verdonnert. Nun, im zweiten Schritt, geht es nicht mehr um das Unternehmen, es geht um die Täter. Das war abzusehen. Schon lange vermieden deshalb etliche VW-ler und geschasste Ex-Mitarbeiter Reisen ins Ausland. In Deutschland sind sie sicher, außerhalb der Grenzen jedoch drohen ihnen Haft und Auslieferung in die USA.

Viele amerikanische Strafverfolger und Politiker stören sich schon seit Jahren daran, dass bei großen Wirtschaftsverbrechen in den USA meist nur die Firmen belangt werden, nicht aber die Manager, die die Taten begingen. Etwa nach der Finanzkrise: Etliche Banken mussten Milliardenstrafen zahlen, aber kein einziger Banker aus der Führungsetage dieser Institute landete hinter Gittern.

2015 versuchte die damalige US-Justizministerin Sally Yates Abhilfe zu schaffen. Sie formulierte in einem Schreibe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...