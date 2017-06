In der Türkei sollen mehr Deutsche und Deutschtürken in Haft sitzen als bisher bekannt. Das Auswärtige Amt ging bislang von sechs Gefangenen aus. Nach neuesten Erkenntnissen sei die Zahl jedoch höher.

Die Türkei hat nach neuen Erkenntnissen mehr Deutsche und Deutschtürken im Gefolge des Putschversuchs festgenommen als bisher bekannt. "Wir müssen jetzt davon ausgehen (...), dass es nicht mehr sechs Personen sind, sondern dass es neun Personen sind", sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Freitag in Berlin. "Das sind Fälle, die uns erst in ...

