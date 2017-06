Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts024/23.06.2017/15:40) - Im Fokus des dreitägigen Innovationsforums unter dem Motto "Vernetzt denken. Zukunft gestalten" standen die neuesten Entwicklungen und Konzepte in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik sowie zukunftsstarke Vernetzungslösungen. Insgesamt 225 Teilnehmer folgten der Einladung und diskutierten in Mulfingen über die neuesten Entwicklungen der Branche. Auf der Agenda standen 34 Expertenvorträge zu unterschiedlichen Themen der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Themenschwerpunkte am 20. und 21. Juni lagen auf Lüftungstechnik für Wohngebäude und Connectivity für Industrie 4.0 sowie auf Data Center Retrofit. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der energetischen Optimierung bestehender Lüftungsanlagen sowie auf Lufttechnik für Industrie und Gewerbe. Die Vorträge am 22. Juni widmeten sich der innovativen Kältetechnik. Dr. Bruno Lindl, Geschäftsführer Forschung und Entwicklung der ebm-papst Gruppe, erklärt: "Ziel des Forums ist es, neue Anforderungen und neue Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zum Nutzen für den Endkunden zu präsentieren und zu diskutieren. Das Motto 'Vernetzt denken. Zukunft gestalten' ist gleichermaßen Voraussetzung und Aufgabenstellung für Innovationen und Fortschritt." Lindl's Fazit nach der Veranstaltung: "Zuhören, nachdenken, handeln ist eine gute Strategie für die Zukunft. Die technologischen Herausforderungen, die in den kommenden Jahren anstehen werden, sind Energieeffizienz im Stromverbrauch, ein möglichst geräuscharmer Betrieb, eine bedarfsgerechte Regelung und die Vernetzbarkeit." Sinnvoller und praxisnaher Informations- und Gedankenaustausch stehen beim Innovationsforum traditionell im Vordergrund. Die Mischung aus externen und unabhängigen Experten, Produktneuheiten von ebm-papst und anregende Diskussionen zeichnet das Innovationsforum aus. Besonders geschätzt wurde die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Experten und zur weiteren Information über die vorgestellten Technologien. Dieses Expertentreffen findet bei ebm-papst im zweijährigen Turnus statt, dieses Jahr bereits zum siebten Mal in Folge. Abgerundet wurde das Innovationsforum 2017 mit einer Führung durch das neue Logistikzentrum in Hollenbach. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit seiner Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der Marktreife elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl u. a. mit Biowerkstoffen. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1,7 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170623024

