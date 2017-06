Krombach (ots) - Zu Beginn der Saison 2016/17 hat die Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG aus Kreuztal-Krombach, inmitten einer für Eintracht Frankfurt kritischen Zeit, vorzeitig ihren Vertrag beim hessischen Traditionsverein verlängert und stellte sich für die Dauer einer Saison als Haupt- und Trikotsponsor zur Verfügung. Damit schuf Krombacher den Grundstein dafür, dass Eintracht Frankfurt die Zeit bekommen hatte, einen großen und langfristigen Partner als neuen Hauptsponsor zu finden und mit dem heutigen Tag präsentieren konnte.



Was bereits 2012 erfolgreich begann, findet auch in den nächsten sieben Jahren seine Fortsetzung, denn Krombacher bleibt als Premium Partner dem hessischen Bundesligisten langfristig treu. Die Privatbrauerei, mit Sitz an der hessischen Landesgrenze, sichert sich damit auch für die nächsten Jahre das exklusive Ausschank- und Lieferrecht für Bier und Biermischgetränke in der Commerzbank-Arena und unterstreicht damit ihre Verbundenheit zur Region.



Axel Hellmann, Mitglied des Vorstands der Eintracht Frankfurt Fußball AG: "Wir sind der Krombacher Brauerei zu großem Dank verpflichtet und freuen uns auch weiterhin auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft wie wir sie in den letzten fünf Jahren auf allen Ebenen gemeinschaftlich erlebt haben. In diesen Jahren kann Krombacher auf sportliche Erfolge mit Eintracht Frankfurt zurückblicken, die ihren Höhepunkt im diesjährigen DFB-Pokalfinale fand. Mehr als 100 Millionen TV-Zuschauer konnten im Endspiel den Krombacher-Schriftzug auf unseren Trikots wahrnehmen."



Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei: "Gerne haben wir Eintracht Frankfurt in der letzten Saison partnerschaftlich als Trikotsponsor unterstützt. Wir freuen uns, die in der Wiederaufstiegssaison begonnene gute und erfolgreiche Zusammenarbeit als Premium-Sponsor weiter fortzusetzen, denn unser Vertrag mit der Eintracht ist langfristig bis 2024 angelegt und verdeutlicht unsere enge Verbundenheit zur Region, zum Verein und unseren tollen Fans der SGE."



