Zürich (ots) - Die Migros nimmt ihre Verantwortung in der

Milchbranche künftig eigenständig und unabhängig wahr und tritt per

Ende 2017 aus der Branchenorganisation (BO) Milch aus. Ihren

Produzenten wird die Migros weiterhin einen Milchpreis zahlen, der

höher ist als der durchschnittlich ausbezahlte Preis für

Molkereimilch.



Die Migros ist über ihre Molkerei ELSA eine bedeutende

Verarbeiterin von Milchprodukten. Mit ihren Produzenten pflegt die

Migros über die ELSA eine enge Partnerschaft, die sich in

langjährigen Verträgen und einem überdurchschnittlich hohen

Produzentenpreis widerspiegelt. Die Migros hat sich auch im Rahmen

der BO Milch seit deren Gründung für die Förderung der

Milchwirtschaft auf allen Stufen der Wertschöpfungskette eingesetzt.



Die Migros zahlt als einziger grosser Verarbeiter konsequent den

Richtpreis der BO Milch von 65 Rappen/kg. In der BO Milch hat sie

sich stets für zukunftsgerichtete Lösungen eingesetzt und sich an die

gemeinsam festgelegten Regeln gehalten. Leider muss die Migros heute

feststellen, dass ihre konstruktive und loyale Haltung von einzelnen

Mitgliedern der BO Milch nicht mitgetragen wird. Verschiedene Akteure

haben die Diskussion um den Milchpreis für ihre Partikularinteressen

genutzt und sich dabei wiederholt nicht an Abmachungen gehalten.



Für die Migros sind aber konkrete Taten wichtig, von denen die

Bauern und Konsumenten profitieren. Aus diesem Grund wird sie ihre

Energie in Zukunft dort einbringen, wo sie Wirkung erzielen kann, und

überlässt Profilierungsversuche und Ränkespiele den anderen. Dabei

ist sich die Migros ihrer wichtigen Rolle in der Schweizer

Milchwirtschaft bewusst und sie wird auch in Zukunft ihre

Verantwortung gegenüber den Schweizer Milchbauern wahrnehmen. Ebenso

wird sie die Entwicklung des Milchmarkts auch ausserhalb der BO Milch

aufmerksam verfolgen und den konstruktiven Dialog mit allen pflegen,

die an einer positiven Entwicklung des Schweizer Milchwirtschaft

interessiert sind.



Für die Milchlieferanten der Migros ändert sich durch diesen

Entscheid nichts. Ihnen wird die Migros weiterhin einen Milchpreis

bezahlen, der höher ist als der durchschnittlich ausbezahlte Preis

für Molkereimilch gemäss der Erhebung des Bundesamtes für

Landwirtschaft. Auch der Ladenpreis für Milch bleibt unverändert. Die

Kundinnen und Kunden der Migros haben auch in Zukunft die Gewähr,

dass die Milchlieferanten der Migros überdurchschnittlich entschädigt

werden und sie vom besten Preis-Leistungsverhältnis profitieren.



