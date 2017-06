Zofingen (ots) - Noch bis Sonntagabend ist die Altstadt von

Zofingen AG Schauplatz des Bio Marché. Auch zur 18. Austragung der

führenden Schweizer Bio-Messe werden wieder rund 40'000 Besucher

erwartet. Rund 200 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren im

riesigen Bio-Verkaufsmarkt ihre Produkte und geben eine

beeindruckende Visitenkarte für die Bio-Branche ab.



Der Bio Marché in Zofingen AG ist die bedeutendste Schweizer

Bio-Plattform und zog fast schon traditionsgemäss bereits vor der

offiziellen Eröffnung die ersten Interessierten an. Noch während die

Aussteller mit dem Einrichten ihrer Stände beschäftigt waren, gingen

die ersten Bio-Produkte über den Markttisch. Unter den Ausstellern

finden sich auch diesmal wieder zahlreiche Start-ups und

Kleinstbetriebe. Die Besucher dürfen sich also gleichermassen auf

beliebte "Traditions-Produkte" und zahlreiche Neuentdeckungen und

Trouvaillen freuen.



Heutzutage gibt es kaum etwas, das nicht in Bio-Qualität zu haben

wäre. Entsprechend breit ist die Palette des Gebotenen am Bio Marché:

An der Messe findet man (fast) alles, was Auge und Gaumen begehren.

Aber auch Naturkosmetik und Öko-Textilien sowie nachhaltige Möbel und

Baustoffe gibt es zu entdecken.



Festivalstimmung



In den Altstadtgassen sorgen Strassenmusiker verschiedenster

Stilrichtungen für entspannte Festivalstimmung, Artisten und Gaukler

überraschen und schaffen eine poetische Atmosphäre. Der Streichelzoo

und der mitten in der Altstadt extra zum Bio Marché aufgebaute

Bio-Garten sind Ruheoasen im Markttrubel. Für Kinder gibt's ein

liebevoll betreutes Kinderparadies und das beliebte muskelbetriebene

Karussell. Jeder Tag wird bei der Markthalle zudem stimmungsvoll mit

einem Konzert beschlossen.



Noch bis Sonntag, 25. Juni 2017 ist das Bio-Paradies geöffnet -

wie immer bei freiem Eintritt.



Weitere Informationen: www.biomarche.ch



