Die SWR Landessenderdirektion Baden-Württemberg stellt sich für die multimediale Zukunft auf und strukturiert dafür ihre drei Hauptabteilungen um. SWR1 Baden-Württemberg und SWR4 Baden-Württemberg werden zukünftig in der Hauptabteilung Radio Baden-Württemberg verantwortet. Journalistische Themenaufbereitung unabhängig vom Ausspielweg stehen im Mittelpunkt der neuen Hauptabteilungen Multimediale Aktualität sowie Land und Leute / Fernsehen Baden-Württemberg. SWR Landessenderdirektorin Stefanie Schneider zur Umstrukturierung: "Wir sind mit dieser neuen Struktur optimal für die Zukunft aufgestellt. Themen können so von Anfang an in allen Bereichen multimedial gedacht und umgesetzt werden. Wir bündeln damit unsere Ressourcen und schaffen plattformgerechte Inhalte für alle Kanäle, auf denen die Menschen nach unseren aktuellen und regionalen Inhalten suchen."



Clemens Bratzler leitet neue Hauptabteilung Multimediale Aktualität In der neuen Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg werden künftig alle Nachrichtenangebote für Baden-Württemberg, unabhängig vom Ausspielweg, verantwortet. Dazu gehören beispielsweise die Nachrichtensendungen von SWR1 Baden-Württemberg und SWR4 Baden-Württemberg, die Sendungen "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen ebenso wie die Online-Nachrichten aus Baden-Württemberg. Leiter dieser neuen Hauptabteilung wird Clemens Bratzler (44), der bislang die Abteilung Wirtschaft und Umwelt im SWR geleitet hat und vor allem als Moderator des SWR Politikmagazins "Zur Sache Baden-Württemberg" und der ARD-Wirtschaftssendung "Plusminus" bekannt ist. Zusätzlich wird Bratzler stellvertretender Direktor des SWR Landessenders.



Carola Oldenkott wird Leiterin Radio Baden-Württemberg Die beiden Hörfunk-Landesprogramme SWR1 Baden-Württemberg und SWR4 Baden-Württemberg werden künftig in einer gemeinsamen Hauptabteilung Radio Baden-Württemberg von Carola Oldenkott (51) verantwortet. Oldenkott war zuvor bereits Programmchefin bei SWR4 Baden-Württemberg und kommissarische Programmchefin bei SWR1 Baden-Württemberg. Ziel sei es, die Profile der beiden Wellen durch die Zusammenlegung der beiden Hörfunk-Hauptabteilungen weiter zu schärfen, mögliche Synergien zu nutzen und beide Programme konsequent multimedial weiterzuentwickeln, so Oldenkott. Clemens Bratzler und Carola Oldenkott treten ihre neuen Ämter am 1. Juli 2017 an.



Rüdiger Mertz wird Land und Leute / Fernsehen Baden-Württemberg verantworten Die Hauptabteilung SWR Fernsehen Baden-Württemberg wird zur Hauptabteilung Land und Leute / Fernsehen Baden-Württemberg weiterentwickelt. Dazu gehören künftig beispielsweise Fernsehsendungen wie "Landesschau Baden-Württemberg", "Made in Südwest", "Mensch Leute", "Expedition in die Heimat" sowie die Sendung "Treffpunkt". Auch hier steht die multimediale Weiterentwicklung dieser Formate im Fokus. Neuer Leiter dieser Hauptabteilung wird ab 1. Oktober 2017 der bisherige Abteilungsleiter Vorabend Baden-Württemberg, Rüdiger Mertz (54). Er folgt auf Hans-Peter Archner (63), der sich im August 2017 in den Ruhestand verabschiedet. Archner hatte das SWR Fernsehen Baden-Württemberg als Hauptabteilungsleiter 14 Jahre lang entscheidend mitgestaltet und zuletzt vor allem die Reform der Magazinsendung "Landesschau Baden-Württemberg" sowie die Verlängerung der Hauptnachrichtenausgabe "SWR Aktuell Baden-Württemberg" mit auf den Weg gebracht.



Der SWR Verwaltungsrat hat in seiner heutigen Sitzung (23. Juni 2017) in Mainz den Anstellungsverträgen der neuen Hauptabteilungsleiter zugestimmt.



Clemens Bratzler (44) hat Mathematik, Physik und Pädagogik in Mainz und Münster studiert. Seine journalistische Karriere begann er 1997 als freier Autor und Live-Reporter beim WDR. Nach einem multimedialen Programmvolontariat beim SWR arbeitete er zunächst als Reporter und Redakteur, wurde 2002 Moderator der damaligen SWR Nachrichtensendung "Baden-Württemberg aktuell" und ist seit 2008 Moderator des SWR Politikmagazins "Zur Sache Baden-Württemberg". Parallel dazu wurde er 2009 Leiter der Abteilung Wirtschaft Fernsehen und 2014 auch stellvertretender SWR Chefredakteur. Ab 1. Juli 2017 leitet Clemens Bratzler die neue Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg und wird mit dem Ruhestand von Hans-Peter Archner auch stellvertretender Direktor des SWR Landessenders.



Carola Oldenkott (51) hat während und nach dem Studium einige Jahre im damaligen SWF-Studio Tübingen als Reporterin gearbeitet. Nach ihrem Fernseh- und Hörfunk-Volontariat in Baden-Baden war sie zunächst als Redakteurin und Moderatorin bei SWF1 und SWF3 tätig und wechselte 1998 als Referentin des damaligen Landessenderdirektors Uwe Rosenbaum nach Mainz. Ab 2001 leitete sie die Abteilung Aktuelle Information und Landespolitik bei SWR4 Rheinland-Pfalz. 2007 wurde sie Programm-Managerin bei SWR4 Baden-Württemberg in Stuttgart, vier Jahre später Programmchefin von SWR4. Ab 1. Juli 2017 wird Carola Oldenkott die Leitung der Hauptabteilung Radio Baden-Württemberg übernehmen, zu der SWR1 Baden-Württemberg und SWR4 Baden-Württemberg gehören.



Rüdiger Mertz (54) hat Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik studiert und anschließend zunächst als Redakteur, Reporter und Moderator im damaligen SWF Studio Freiburg gearbeitet. Nach einem Volontariat beim Südwestfunk wechselte er 1997 zum aktuellen Landesprogramm nach Stuttgart und arbeitete dort vor allem als Redakteur für die damalige Nachrichtensendung "Baden-Württemberg aktuell". 2003 wurde er zunächst Chef vom Dienst bei ARD-aktuell in Stuttgart, im Jahr 2006 übernahm er dort die Redaktionsleitung. 2016 wurde Rüdiger Mertz zum Abteilungsleiter Vorabend Baden-Württemberg ernannt. Ab 1. Oktober 2017 wird Rüdiger Mertz Leiter der neuen Hauptabteilung Land und Leute / Fernsehen Baden-Württemberg.



