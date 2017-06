Köln (ots) -



Die britische Band Marillion ist bekannt für ihre atmosphärische, melancholische und komplexe Rockmusik - für WDR 4 spielen die fünf Musiker ein exklusives Konzert im intimen Rahmen. Die Band kommt am 2. Juli 2017 in den Kleinen Sendesaal des WDR Funkhauses in Köln. Karten für das Radiokonzert gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. WDR 4 verlost sie ab dem 26. Juni im Radio und unter www.wdr4.de.



Für alle, die nicht dabei sein können, sendet WDR 4 das Konzert am 5. Juli ab 20.00 Uhr im Radio und im Live-Stream unter www.wdr4.de.



Bereits am 28. Juni blickt Moderator Tom Petersen in der Sendung "WDR 4 Legenden" ab 20.00 Uhr auf die bewegte Geschichte von Marillion. Nach einigen Aufs und Abs in der fast 40-jährigen Bandkarriere haben Marillion mit ihrem aktuellen, achtzehnten Album 'FEAR' im vergangenen September ihr erfolgreichstes Werk seit 30 Jahren veröffentlicht. Seit dem Megahit 'Kayleigh' aus dem Jahr 1985 haben die einstigen Neo-Prog-Vorreiter einen weiten Weg zurückgelegt und sich nicht nur mit ihrem musikalischen Schaffen ein hohes Maß an Anerkennung erarbeitet.



Sendetermine:



WDR 4 Legenden: The Story of Marillion Moderation: Tom Petersen Mittwoch, 28. Juni 2017, 21.00-22.00 Uhr



WDR 4 Radiokonzert mit Marillion Mittwoch, 5. Juli 2017, 20.00-21.00 Uhr



