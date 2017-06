Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

MHY8897Y4048 TOP Ships Inc. 23.06.2017 MHY8897Y5037 TOP Ships Inc. 26.06.2017 Tausch 15:1

BMG7130P2040 Playmates Holdings Ltd. 23.06.2017 BMG7130P2206 Playmates Holdings Ltd. 26.06.2017 Tausch 1:10