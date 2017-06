Ist Ihnen bekannt, dass erfolgreiche Jahrhundert-Trader dazu raten, mit großen "Prozentblättern" (also Einsätzen) ausschließlich auf außergewöhnliche technologische Umbrüche und Megatrends zu setzen? Ist Ihnen bewusst, dass eigentlich jeder Anleger ein Vermögen erzielen könnte, wenn er sich nur konsequent auf technologische Umbrüche und die dazugehörigen Aktien konzentrieren würde? Jeder Megatrend in Form einer neuen führenden Technologie stellt eine S-Kurven-Entwicklung dar. Bahnbrechende Trends sind umwälzende Umbrüche, die den Verlauf einer S-Kurve aufweisen. Sie alle beginnen langsam und nehmen zunächst nur allmählich an Fahrt auf.

