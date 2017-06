Bern - Die Eidg. Finanzmarktaufsicht Finma schlägt so hart gegen Insiderhandel zu wie noch nie: Einen ehemaligen Topmanager - gemäss unbestätigten Berichten handelt es sich um den Sanierer und Multi-Verwaltungsrat Hans Ziegler - verdonnert sie zur Rückzahlung von 1,4 Mio CHF. Das ist ein neuer Rekord. Und das Strafverfahren gegen ihn Mann läuft weiter: Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Der Fall sei schwerwiegend, teilte die Finma am Freitag in einem Communiqué mit. Der ehemalige Verwaltungsrat von mehreren bekannten Schweizer Industrieunternehmen habe zwischen 2013 und 2016 immer wieder interne Informationen aus diesen Unternehmen genutzt, um anschliessend an der Börse von zu erwartenden Kursbewegungen der Titel zu profitieren. Dies ist seit 1988 in der Schweiz verboten. Das Gesetz galt aber jahrzehntelang als Papiertiger. 2013 wurde es verschärft. In ihrem Verfahren stellte die Finma fest, dass der Täter wiederholt und systematisch gegen das Verbot verstossen hatte.

Deshalb zieht die Aufsichtsbehörde die unrechtmässig erzielten Gewinne von rund 1,4 Mio CHF ein. Das ist ein neuer Rekord. Noch nie hat die Finma bei einem Insiderfall eine so grosse Summe eingezogen.

Rücktritte per sofort

Laut Medienberichten soll es sich dabei um den einstigen Topmanager Hans Ziegler handeln. Weder Finma noch Bundesanwaltschaft (BA) wollten den Namen am Freitag auf Anfrage bestätigen. Allerdings hatte die Bundesanwaltschaft im November 2016 selber bekannt gegeben, dass sie ein Strafverfahren gegen den heute 65-jährigen Ziegler wegen des Verdachts auf Insiderhandel eingeleitet habe. Die Finma hatte den Fall entdeckt und bei der BA Strafanzeige eingereicht.

Gleichzeitig mit dem Beginn des Strafverfahrens der BA trat Ziegler Knall auf Fall aus mehreren ...

