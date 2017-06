Luzern (ots) -



Anlässlich der 85. Delegiertenversammlung vom 23. Juni 2017 in

Luzern genehmigten die Delegierten einstimmig den Geschäftsbericht

und die Rechnung 2016 des Verbandes. An der 6. Generalversammlung der

RVK Rück AG, der Tochtergesellschaft des RVK, wurden der Jahres- und

Lagebericht sowie die Jahresrechnung ebenfalls einstimmig angenommen.

Neben der Genehmigung der Jahresrechnungen standen der

Präsidentenwechsel sowie Ersatzwahlen an. So ist Dr. Charles Giroud

nach 27 Jahren als Präsident des RVK und der RVK Rück AG

zurückgetreten. Sein Nachfolger wird Peter Hegglin, Ständerat CVP des

Kantons Zug.



Der RVK ist weiterhin erfolgreich unterwegs und durfte ein sehr

gutes Jahresergebnis präsentieren. Umsatz und Ertrag konnten in den

meisten Bereichen gesteigert werden. Auch die Entwicklung bei den

Mitgliedern des RVK ist positiv: Die Versichertenbestände in der

Grundversicherung sind per 1. Januar 2017 um fast ein Prozent

gestiegen. Der Verband setzt sich aktuell aus 25 Krankenversicherern

zusammen und repräsentiert rund 680 000 Versicherte. Das

Rechnungsjahr schliesst mit einem Gewinn von 722 000 Franken ab.



Erfolgreiches Jahresergebnis auch bei der RVK Rück AG



Die RVK Rück AG schliesst ebenfalls mit einem positiven

Jahresergebnis von 272 000 Franken ab. Daniel Herzog, Direktor RVK

und RVK Rück AG, zum finanziellen Ausblick für das Geschäftsjahr

2017: «Das 2016 war ein Ausnahmejahr mit einer sehr niedrigen

Schadenquote. Wir gehen davon aus, dass sich das

Prämien-Leistungsverhältnis im laufenden Jahr normalisieren wird.»



Rücktritt des Präsidenten Dr. Charles Giroud nach 27 Jahren



Dr. Charles Giroud hat den RVK 27 Jahre lang präsidiert. In dieser

Zeit hat er massgeblich dazu beigetragen, dass sich der RVK zu einem

erfolgreichen Dienstleistungszentrum im Gesundheitsmarkt entwickeln

konnte. Sein Amt hat der Zuger Ständerat Peter Hegglin übernommen.

Daniel Herzog zur Nachfolgeregelung: «Wir freuen uns, dass wir mit

Peter Hegglin eine überzeugende Persönlichkeit für das Präsidium

vorschlagen konnten. Mit seiner breiten und langjährigen Erfahrung in

verschiedenen Ämtern verfügt der 57-jährige Zuger Ständerat über

ideale Voraussetzungen, um den RVK zu präsidieren und die

Herausforderungen der Zukunft aktiv und kraftvoll anzugehen.» Der RVK

heisst Peter Hegglin herzlich willkommen und freut sich auf eine gute

Zusammenarbeit. Er verabschiedet sich von Dr. Charles Giroud mit

einem grossen Dankeschön für sein langjähriges und wegweisendes

Engagement. Für seine herausragenden Verdienste kürte ihn der RVK zum

Ehrenpräsidenten.



Ersatzwahlen im Vorstand und im Verwaltungsrat



Aufgrund des Rücktrittes von Martin Horisberger (innova), der

diese Funktionen 25 Jahre lang wahrnahm, standen zudem Ersatzwahlen

im Vorstand und im Verwaltungsrat an. Sergio Pradera, Vorsitzender

der Geschäftsleitung der innova, kandidierte neu als Vorstands- und

Verwaltungsratsmitglied und wurde einstimmig in diese Funktionen

gewählt. Der RVK begrüsst das neue Vorstands- und

Verwaltungsratsmitglied und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Er dankt Martin Horisberger für seine langjährige wertvolle Arbeit

und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.



(Firmenbox)



RVK - Dienstleistungen und Versicherungen für den Gesundheitsmarkt

Der RVK ist ein unabhängiger und führender Dienstleister im Schweizer

Gesundheitsmarkt. Er entlastet Versicherer, Pensionskassen und

Unternehmen mit spezialisierten Dienstleistungen sowie

massgeschneiderten Versicherungs- und Bildungsangeboten. Als Verband

vertritt der RVK 25 kleine und mittlere Krankenversicherer mit rund

680 000 Versicherten. Mit vielfältigen Verbandsangeboten und

Rückversicherungslösungen unterstützt er seine Mitglieder und trägt

so dazu bei, dass sie - unabhängig von ihrer Grösse - in ihrer

Eigenständigkeit gestärkt werden.



